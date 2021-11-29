ВИДЕО. Слова Тухеля и Каррика после матча Челси – Манчестер Юнайтед

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счетом 1:1.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Томаса Тухеля и Майкла Каррика после матча:
События матча
|69'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Ман Юнайтед).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.