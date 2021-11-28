В воскресенье, 28 ноября, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Челси» на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву.

«Челси»

По итогам прошлого сезона «Челси» занял 4 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от чемпиона, «Манчестер Сити», на 19 баллов. Впрочем, победа над командой Пепа Гвардиолы в финале Лиги чемпионов сполна компенсировала отсутствие медалей национального чемпионата. А в этом сезоне уже можно попробовать и на чемпионство замахнуться.

В первых 12 турах нынешнего чемпионата «Челси» набрал 29 очков и единолично лидирует в турнирной таблице, опережая «Ливерпуль» всего на один балл. Вся борьба впереди, однако подопечные Томаса Тухеля уже сделали очень неплохой задел для потенциального успеха. В Лиге чемпионов «Челси» досрочно оформил выход в 1/8 финала и теперь может сконцентрироваться на АПЛ.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» нынешний сезон начали очень неплохо, однако затем их настигла полоса неудач, которая привела к изменениям на тренерском мостике. Последней каплей в чаше терпения руководства клуба стало разгромное поражение от «Уотфорда» (1:4), который является аутсайдером чемпионата, после чего Уле-Гуннар Сульшер незамедлительно был отправлен в отставку.

Под руководством исполняющего обязанности наставника Майкла Каррика «Манчестер Юнайтед» пока провел только один поединок, в котором одержал победу над испанским «Вильярреалом» (2:0) и досрочно гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь Каррика ждет дебют в новой роли в АПЛ.

Ориентировочные составы

«Челси»: Менди – Рюдигер, Силва, Чалоба, Аспиликуэта, Джеймс, Жоржиньо, Маунт, Хаверц, Хадсон-Одои, Лукаку.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Ван Биссака, Шоу, Линделеф, Байи, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Санчо, Рэшфорд, Роналду.

28 ноября, воскресенье