16-й тур
Рух Львов
0 : 0
Металлист 1925
28.11.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Рух – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 27.11.2021 21:11
  • 131 просмотр
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Рух – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

В воскресенье, 28 ноября, состоится матч 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» примет харьковский «Металлист 1925». Встреча пройдет во Львове на стадионе «Арена - Львов». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Львовский клуб после первого круга чемпионата располагается в нижней части турнирной таблицы. «Рух» не знал вкуса побед четыре матча кряду. Крайнюю победу коллектив Леонида Кучука добыл еще в 10-м туре, переиграв со счетом 2:0 аутсайдера чемпионата «Мариуполь». Далее команда дважды сыграла вничью и столько же раз потерпела поражение. В предыдущем туре «Рух» со счетом 0:2 уступил донецкому «Шахтеру». На данный момент у команды 12 позиция и 13 баллов в активе.

«Металлист 1925» также не может похвастаться значительными успехами. Клуб имеет трехматчевую серию поражений. В предыдущем туре харьковская команда со счетом 0:2 уступила «Вересу», а до того были неудачи в играх «Александрией» 0:2 и «Зарей» - 1:6. После первого круга подопечные Валерия Кривенцова занимают 9-ю строчку в таблице, имея в своем активе 19 очков.

Напомним, что в первом круге «Металлист 1925» в Харькове победил «Рух» со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Металлист 1925».

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Источник — Sport.ua

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