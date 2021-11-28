Взяли реванш. Рух в домашнем матче уверенно обыграл Металлист 1925

После поражения в прошлом туре от «Шахтера» главный тренер «Руха» Леонид Кучук совершил определенные перестановки в стартовом составе. Вместо Мартынюка, Стаменковича и Альваренги на поле вышли Федорчук, Борячук и Сыч. В составе же «Металлиста 1925» вместо дисквалифицированного Западни и Батюшина в игру вступили Ременюк и Ермаков.

Хозяева поля активнее начали этот поединок, и уже на первой минуте могли открыть счет, когда Таллес дальним ударом пробил рядом с рамкой ворот. Вскоре Сыч также дальним ударом пробивал в ближний угол, но Сидоренко в броске ликвидировал угрозу. Выручил харьковскую команду и защитник Кверквелия, на мгновение опередив Борячука, ждавшего фланговую передачу от Таллеса.

Игроки львовского клуба продолжали больше владеть мячом, и имел возможность отличиться Борячук, который пробил под острым углом рядом с дальней штангой. Первый момент у ворот Панькива возник с участием Кравченко, который с выгодной позиции пробил рядом со штангой. И все же, за несколько секунд до перерыва мяч влетел в ворота гостей. Борячук воспользовался навесной передачей Федорчука и пробил низом под руками вратаря.

Второй тайм активнее начали подопечные Валерия Кривенцова, и имел возможность сравнять счет Шершень, но с близкого расстояния он пробил в руки вратаря. Опасно пробивал низом Ермаков, но Панькив в броске перевел мяч на угловой. Руховцы тоже при первой возможности опасно контратаковали и имел возможность оформить дубль Борячук, который пробил мимо ворот.

Оживление на трибунах «Арены Львов» вызвал и рейд к воротам Борячука, удар которого приняла на себя стойка ворот соперников. Свой шанс не упустил Климчук, который в штрафной обыграл двух защитников и мощно пробил над вратарем. Под конец поединка рейд к воротам Сидоренко совершил Рунич, но пробил несильно в руки вратарю.

Так что, «Рух» взял реванш за поражение от харьковчан в первом круге чемпионата. Завершилась безвыигрышная серия «Руха», продолжавшаяся 4 игры: две ничьи и два поражения. Прервалась и безвыигрышная домашняя серия руховцев в УПЛ, которая с 11 сентября продолжалась 5 матчей: две ничьи и три поражения. Проигрышная же серия «Металлиста 1925» увеличилась до 4-х игр, что является повторением клубного антирекорда. Также увеличилась и безголевая серия «Металлиста 1925» – до 354-х минут.

Украинская Премьер-лига. 16 тур

«Рух» – «Металлист 1925» – 2:0

Борячук (45+1), Климчук (70)

Федорчук (50) – Марлисон (33)

«Рух»: Панькив, Сапуга (Карасюк, 78), Таллес, Федорчук (Мартынюк, 68), Дидык, Климчук (Рунич, 78), Сич, Борячук (Карабин, 89), Роман, Бойчук (Альваренга, 68) Белый

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Кверквелия, Шершень, Ченбай, Габелок, Савин, Крыськив (Задерака, 46), Кравченко, Ременюк, Марлисон (Зубков, 69)

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Стадион: «Арена-Львов»

РУХ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА