16-й тур
Рух Львов
2 : 0
Металлист 1925
28.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Взяли реванш. Рух в домашнем матче уверенно обыграл Металлист 1925

Харьковский клуб проиграл четвертый матч кряду

  • 28.11.2021 18:53
  • 616 просмотров
  • 5 комментариев
Взяли реванш. Рух в домашнем матче уверенно обыграл Металлист 1925
© ФК Рух

После поражения в прошлом туре от «Шахтера» главный тренер «Руха» Леонид Кучук совершил определенные перестановки в стартовом составе. Вместо Мартынюка, Стаменковича и Альваренги на поле вышли Федорчук, Борячук и Сыч. В составе же «Металлиста 1925» вместо дисквалифицированного Западни и Батюшина в игру вступили Ременюк и Ермаков.

Хозяева поля активнее начали этот поединок, и уже на первой минуте могли открыть счет, когда Таллес дальним ударом пробил рядом с рамкой ворот. Вскоре Сыч также дальним ударом пробивал в ближний угол, но Сидоренко в броске ликвидировал угрозу. Выручил харьковскую команду и защитник Кверквелия, на мгновение опередив Борячука, ждавшего фланговую передачу от Таллеса.

Игроки львовского клуба продолжали больше владеть мячом, и имел возможность отличиться Борячук, который пробил под острым углом рядом с дальней штангой. Первый момент у ворот Панькива возник с участием Кравченко, который с выгодной позиции пробил рядом со штангой. И все же, за несколько секунд до перерыва мяч влетел в ворота гостей. Борячук воспользовался навесной передачей Федорчука и пробил низом под руками вратаря.

Второй тайм активнее начали подопечные Валерия Кривенцова, и имел возможность сравнять счет Шершень, но с близкого расстояния он пробил в руки вратаря. Опасно пробивал низом Ермаков, но Панькив в броске перевел мяч на угловой. Руховцы тоже при первой возможности опасно контратаковали и имел возможность оформить дубль Борячук, который пробил мимо ворот.

Оживление на трибунах «Арены Львов» вызвал и рейд к воротам Борячука, удар которого приняла на себя стойка ворот соперников. Свой шанс не упустил Климчук, который в штрафной обыграл двух защитников и мощно пробил над вратарем. Под конец поединка рейд к воротам Сидоренко совершил Рунич, но пробил несильно в руки вратарю.

Так что, «Рух» взял реванш за поражение от харьковчан в первом круге чемпионата. Завершилась безвыигрышная серия «Руха», продолжавшаяся 4 игры: две ничьи и два поражения. Прервалась и безвыигрышная домашняя серия руховцев в УПЛ, которая с 11 сентября продолжалась 5 матчей: две ничьи и три поражения. Проигрышная же серия «Металлиста 1925» увеличилась до 4-х игр, что является повторением клубного антирекорда. Также увеличилась и безголевая серия «Металлиста 1925» – до 354-х минут.

Украинская Премьер-лига. 16 тур

«Рух» – «Металлист 1925» – 2:0

 Борячук (45+1), Климчук (70)

 Федорчук (50)  Марлисон (33)

«Рух»: Панькив, Сапуга (Карасюк, 78), Таллес, Федорчук (Мартынюк, 68), Дидык, Климчук (Рунич, 78), Сич, Борячук (Карабин, 89), Роман, Бойчук (Альваренга, 68) Белый

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Кверквелия, Шершень, Ченбай, Габелок, Савин, Крыськив (Задерака, 46), Кравченко, Ременюк, Марлисон (Зубков, 69)

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Стадион: «Арена-Львов»

РУХ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
70' ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
45' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Рух Львов).

Юрий Назаркевич, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    PFCLviv, 28.11.2021 18:57
    +3
    Браво Рух!
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 28.11.2021 19:07 (изменен)
    -1
    adidas777, 28.11.2021 19:03
    Кучук редкостный хам в своих флэш интервью!
    Сравните как общаются белорусы Дулуп и Кучук!
    Дулуп всегда нормально отвечает на любые вопросы, старается переходить на украинский.
    Кучук вечно говорит с высока, часто реально хамит журналистам!
    Пора это хамство пресекать!
    Тем более он у нас в гостях в конце концов, а ведёт себя так, как будто мы ему что то должны!
    Теж це зауважив... Кучук хамськи поводиться... Така натура у нього...
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
    Ростик Карпа, 28.11.2021 19:11
    -2
    та нормальні інтервю дають, що Кучук, що Дулуп, тай всі білоруси класні люди, просто у них диктатор при владі
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 28.11.2021 19:03
    -2
    Кучук редкостный хам в своих флэш интервью!
    Сравните как общаются белорусы Дулуп и Кучук!
    Дулуп всегда нормально отвечает на любые вопросы, старается переходить на украинский.
    Кучук вечно говорит с высока, часто реально хамит журналистам!
    Пора это хамство пресекать!
    Тем более он у нас в гостях в конце концов, а ведёт себя так, как будто мы ему что то должны!
    Ссылка
    Andrey111
    Andrey111, 28.11.2021 18:57
    -8
    Договорняк, можна даже не спорить⚽🤩
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