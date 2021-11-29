Леонид КУЧУК: «Спасибо команде, браво, идем дальше»

Наставник «Руха» – о победе над «Металлистом 1925»

  • 29.11.2021 04:00
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Леонид КУЧУК: «Спасибо команде, браво, идем дальше»
© ФК Рух. Леонид Кучук

Главный тренер львовского «Руха» Леонид Кучук прокомментировал победу своей команды над «Металлистом 1925» (2:0) в поединке 16 тура УПЛ.

«Хочу сказать спасибо ребятам, потому что мы всю неделю много работали над собой, над индивидуальными качествами наших футболистов. Очень много работали в линиях, в командных взаимодействиях, поэтому все были очень внимательны. В этом матче нам нельзя было играть вничью, потому что она нас не устраивала. Стояла задача все время зажимать соперника. Хотя соперник имел быстрые атаки и очень хорошее взаимодействие возле штрафной. В некоторых эпизодах нам везло, но везло и «Металлисту 1925». Спасибо команде, браво, идем дальше», - сказал Кучук.

Источник — Футбол 1/2/3

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