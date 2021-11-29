Леонид КУЧУК: «Спасибо команде, браво, идем дальше»

Главный тренер львовского «Руха» Леонид Кучук прокомментировал победу своей команды над «Металлистом 1925» (2:0) в поединке 16 тура УПЛ.
«Хочу сказать спасибо ребятам, потому что мы всю неделю много работали над собой, над индивидуальными качествами наших футболистов. Очень много работали в линиях, в командных взаимодействиях, поэтому все были очень внимательны. В этом матче нам нельзя было играть вничью, потому что она нас не устраивала. Стояла задача все время зажимать соперника. Хотя соперник имел быстрые атаки и очень хорошее взаимодействие возле штрафной. В некоторых эпизодах нам везло, но везло и «Металлисту 1925». Спасибо команде, браво, идем дальше», - сказал Кучук.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.