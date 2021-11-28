28 ноября в 17:00 состоялся матч 16-го тура УПЛ, в котором играли «Рух» и «Металлист 1925».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Рух – Металлист 1925 – 2:0. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Борячук, 45+2 мин.
ГОЛ! 2:0. Климчук, 70 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Рух Львов).
Источник — Sport.ua
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