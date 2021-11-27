16-й тур
Рух Львов
0 : 0
Металлист 1925
28.11.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Рух – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Кто первым прервет грустные сериалы?

  • 27.11.2021 15:37
  • 48 просмотров
  • 0 комментариев
Рух – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Рух

В воскресенье, 28 ноября, «Рух» на «Арене Львов» впервые в УПЛ будет принимать «Металлист 1925». Соперники к этому поединку подошли с затяжными сериалами, вплотную приблизившись к клубным антирекордам.

Рух

Текущая безвыигрышная домашняя серия «Руха» в чемпионате длится 5 матчей: две ничьи и три поражения, и до повторения клубного антирекорда осталась одна игра. Да и вообще, руховцы не побеждают в УПЛ на протяжении 4-х игр: по две ничьи и поражение. В воскресенье подопечные Леонида Кучука постараются прервать эти два невеселых сериала и одержать юбилейную, 10-ю, победу за время всех своих выступлений в УПЛ.

Львовская команда к матчу с Металлистом 1925 подошла без кадровых потерь. «Рух» попытается взять реванш за поражение от харьковчан в первом круге. Игроки «желто-черных» надеются и на поддержку своих болельщиков, которым после «красного» карантина в этот раз разрешено посетить «Арену Львов».

Металлист 1925

Во Львов «Металлист 1925» отправится с проигрышной серией в чемпионате, которая продолжается 3 игры, и до повторения клубного антирекорда остался один матч. К тому же безголевая серия подопечных Валерия Кривенцова длится в чемпионате 264 минуты. «Металлист 1925» обходится без ничьих в УПЛ 7 игр подряд: четыре победы и три поражения.

Что касается кадровых потерь, то в составе команды-гостей из-за перебора желтых карточек будет пропускать игру ключевой игрок Артем Западня. 50-й матч в УПЛ может провести Артем Габелок.

История встреч

«Рух» и «Металлист 1925» ранее встречались в Первой лиге (4 игры) и в этом сезоне впервые пути соперников пересеклись в УПЛ. При этом игроки «Руха» в каждой игре с «Металлистом 1925» забивают по одному голу. Именно с руховцами харьковский клуб 25 июля провел первую игру в элитном дивизионе и сумел победить со счетом 2:1. У хозяев голы забивали Дмитрий Крыськив и Юрий Батюшин, у гостей – Орест Кузик.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Омельченко из Славянска, который провел уже 17 игр в УПЛ. «Рух» при Омельченко проведет первую игру в элитном дивизионе, а «Металлист 1925» ранее отыграл при этом арбитре один матч, одолев в нынешнем чемпионате в гостях «Десну».

Ориентировочные составы:

«Рух»: Панькив, Стаменкович, Мысык, Белый, Дидык, Федорчук, Мартынюк, Альваренга, Климчук, Бойчук, Борячук.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Шершень, Кверквелия, Ермаков, Ченбай, Габелок, Протасов, Кравченко, Голодюк, Крыськив, Марлисон.

Прогноз на противостояние

«Рух» настроен наконец отпраздновать во Львове викторию, чтобы прервать свой продолжительный домашний безвыигрышный сериал. «Металлист 1925» в последних трех матчах очков не набирал. Спрогнозируем, что победа с минимальным счетом будет на стороне хозяев поля.

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

28 ноября, воскресенье

«Рух» – «Металлист 1925»
Львов. Стадион «Арена Львов». 17:00
  ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
РУХ – МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:0

Юрий Назаркевич, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности