В воскресенье, 28 ноября, «Рух» на «Арене Львов» впервые в УПЛ будет принимать «Металлист 1925». Соперники к этому поединку подошли с затяжными сериалами, вплотную приблизившись к клубным антирекордам.

Рух

Текущая безвыигрышная домашняя серия «Руха» в чемпионате длится 5 матчей: две ничьи и три поражения, и до повторения клубного антирекорда осталась одна игра. Да и вообще, руховцы не побеждают в УПЛ на протяжении 4-х игр: по две ничьи и поражение. В воскресенье подопечные Леонида Кучука постараются прервать эти два невеселых сериала и одержать юбилейную, 10-ю, победу за время всех своих выступлений в УПЛ.

Львовская команда к матчу с Металлистом 1925 подошла без кадровых потерь. «Рух» попытается взять реванш за поражение от харьковчан в первом круге. Игроки «желто-черных» надеются и на поддержку своих болельщиков, которым после «красного» карантина в этот раз разрешено посетить «Арену Львов».

Металлист 1925

Во Львов «Металлист 1925» отправится с проигрышной серией в чемпионате, которая продолжается 3 игры, и до повторения клубного антирекорда остался один матч. К тому же безголевая серия подопечных Валерия Кривенцова длится в чемпионате 264 минуты. «Металлист 1925» обходится без ничьих в УПЛ 7 игр подряд: четыре победы и три поражения.

Что касается кадровых потерь, то в составе команды-гостей из-за перебора желтых карточек будет пропускать игру ключевой игрок Артем Западня. 50-й матч в УПЛ может провести Артем Габелок.

История встреч

«Рух» и «Металлист 1925» ранее встречались в Первой лиге (4 игры) и в этом сезоне впервые пути соперников пересеклись в УПЛ. При этом игроки «Руха» в каждой игре с «Металлистом 1925» забивают по одному голу. Именно с руховцами харьковский клуб 25 июля провел первую игру в элитном дивизионе и сумел победить со счетом 2:1. У хозяев голы забивали Дмитрий Крыськив и Юрий Батюшин, у гостей – Орест Кузик.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Омельченко из Славянска, который провел уже 17 игр в УПЛ. «Рух» при Омельченко проведет первую игру в элитном дивизионе, а «Металлист 1925» ранее отыграл при этом арбитре один матч, одолев в нынешнем чемпионате в гостях «Десну».

Ориентировочные составы:

«Рух»: Панькив, Стаменкович, Мысык, Белый, Дидык, Федорчук, Мартынюк, Альваренга, Климчук, Бойчук, Борячук.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Шершень, Кверквелия, Ермаков, Ченбай, Габелок, Протасов, Кравченко, Голодюк, Крыськив, Марлисон.

Прогноз на противостояние

«Рух» настроен наконец отпраздновать во Львове викторию, чтобы прервать свой продолжительный домашний безвыигрышный сериал. «Металлист 1925» в последних трех матчах очков не набирал. Спрогнозируем, что победа с минимальным счетом будет на стороне хозяев поля.

28 ноября, воскресенье