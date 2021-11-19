Украинский клуб забил первые голы в Лиге чемпионов, новый итальянец в УАФ

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 18 ноября.

1. Шахтер готов отдать 20 млн евро за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины. Донецкий клуб находится в поисках нового нападающего.

2. Прорвало! Жилстрой-1 на выезде сумел обыграть Брейдаблик в Лиге чемпионов. Команда Валентины Котик сумела оформить свои первые голы в текущем розыгрыше.

3. ОФИЦИАЛЬНО. Итальянец Риццоли стал куратором украинских судей. Никола Риццоли будет работать в УАФ.

4. Донбасс получит техническое поражение. Клуб могут снять с турнира. Федерация хоккея Украины намерена наказать клуб.

5. Большое уничтожение. Динамо забило 8 голов Черноморцу в погоне за Шахтером. В матче юношеского чемпионата Украины U-19 зафиксирован крупный счет.

6. Украинка Серегина вышла в финал чемпионата мира по карате. Спортсменка поборется за золото.

7. Технарь против отменного бойца. Портер – классное испытание для Кроуфорда. У Теренса могут возникнуть проблемы.

8. Аутсайдер Ла Лиги заинтересовался услугами Лунина. Впрочем, на украинца претендует еще несколько клубов Испании и Европы.

9. Петраков и пустота. Валерий Василенко - о Павелко, Шевченко, Реброве, Даличе. И камне с души.

10. Источник: Топовый украинский борец Новиков сменил спортивное гражданство. Главный конкурент Жана Беленюка будет выступать за Болгарию.