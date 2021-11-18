Аутсайдер Ла Лиги заинтересовался услугами Лунина

22-летний украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин в зимнее трансферное окно категорично настроен сменить клуб, чтобы получать больше игровой практики.

По имеющейся информации, у Лунина хватает вариантов, к которым буквально на днях добавились еще два.

Прежде всего, в услугах украинца заинтересован главный аутсайдер нынешнего розыгрыша Ла Лиги «Хетафе». В этом клубе недовольны работой 28-летнего Давида Сориа, который в 13 матчах пропустил 19 мячей и лишь один поединок провел на ноль.

Отмечается, что у руководства «Хетафе» хорошие отношения с боссами «Реала», что может поспособствовать сделке. Однако переход будет возможен только в том случае, если сам Лунин получит твердые гарантии места в основном составе.

Также виды на Лунина имеет «Кадис», но никакой конкретики в отношении этого варианта пока нет.

Ранее сообщалось, что у Лунина есть три предметных варианта на трансферном рынке – «Гранада», «Эспаньол» и «Лилль».

Читайте также: Три пути Андрея Лунина