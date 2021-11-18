Аутсайдер Ла Лиги заинтересовался услугами Лунина

Впрочем, на украинца претендует еще несколько клубов Испании и Европы

  • 18.11.2021 12:19
  • 852 просмотра
  • 3 комментария
Аутсайдер Ла Лиги заинтересовался услугами Лунина
© ФК Реал. Андрей Лунин

22-летний украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин в зимнее трансферное окно категорично настроен сменить клуб, чтобы получать больше игровой практики.

По имеющейся информации, у Лунина хватает вариантов, к которым буквально на днях добавились еще два.

Прежде всего, в услугах украинца заинтересован главный аутсайдер нынешнего розыгрыша Ла Лиги «Хетафе». В этом клубе недовольны работой 28-летнего Давида Сориа, который в 13 матчах пропустил 19 мячей и лишь один поединок провел на ноль.

Отмечается, что у руководства «Хетафе» хорошие отношения с боссами «Реала», что может поспособствовать сделке. Однако переход будет возможен только в том случае, если сам Лунин получит твердые гарантии места в основном составе.

Также виды на Лунина имеет «Кадис», но никакой конкретики в отношении этого варианта пока нет.

Ранее сообщалось, что у Лунина есть три предметных варианта на трансферном рынке – «Гранада», «Эспаньол» и «Лилль».

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Источник — Diario Gol

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    KRBS55
    KRBS55, 18.11.2021 12:42
    0
    Лунину нужен опыт кровь с носа. То что он тренируется и показывает финты и сейвы это хорошо, но игра это совсем другое. Нужно переходить в команду, и я уверен даже если основу ему не гарантируют, он её завоюет.
    Ссылка
    alvesh
    online
    alvesh, 18.11.2021 12:28
    0
    alefteev77, 18.11.2021 12:24
    Андрію можна йти з Реалу, якщо йому гарантують по контракту хоча би на 1-2 сезони статус першого голкіпера в серйозному клубі, або виплати у вигляді компенсації, якщо посадять на банку з невідомих причин.
    -
    Жодного сенсу бути №2 (запасним) в якомусь Кадісі чи Хетафе немає.
    Звичайно, що краще бути другим голкіпером в Реалі, а не Кадісі. Але таких гарантій ніхто не дає - це ж спорт. Доннарума - найкращий голкіпер чемпіонату Європи перейшов в ПСЖ і присів на лавку)
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 18.11.2021 12:24
    0
    Андрію можна йти з Реалу, якщо йому гарантують по контракту хоча би на 1-2 сезони статус першого голкіпера в серйозному клубі, або виплати у вигляді компенсації, якщо посадять на банку з невідомих причин.
    -
    Жодного сенсу бути №2 (запасним) в якомусь Кадісі чи Хетафе немає.
    Ссылка
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