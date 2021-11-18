Три пути Андрея Лунина

Вот уже более 39 месяцев прошло с того момента, как «Реал» буквально взорвал рынок украинской Премьер-лиги, подписав перспективного голкипера луганской «Зари» Андрея Лунина. Эта сделка обошлась «бланкос» в 8,5 миллионов евро, и по неофициальной информации еще около половины этой суммы украинский клуб может получить от испанцев в будущем в виде различных бонусов и дополнительных выплат. Впрочем, последние напрямую привязаны к успешности выступлений Лунина в стане «Реала», а с этим пока огромные проблемы – лишь 1 матч за «бланкос» за весь период, и лишь обещания, обещания, обещания…

Вот и нынешний коуч «Реала» Карло Анчелотти еще в конце сентября дал слово в ближайшее время предоставить игровую практику Лунину, но на деле ничего подобного не происходит. Вратарь из-за прозябания на «банке» в стане мадридцев фактически лишился места в сборной Украины, а теперь пресса активно судачит о трех вариантах, которые есть у Андрея, чтобы перезагрузить карьеру – «Гранаде», «Эспаньоле» и «Лилле».

О перспективности и потенциальной успешности каждого из них и поговорим…

ГРАНАДА

Нынешняя ситуация. В последние три года «Гранада» выступает в элите испанского футбола – Ла Лиге, причем в предыдущих двух чемпионатах демонстрировала весьма высокие результаты. После повышения из Сегунды, которое произошло по итогам сезона-2018/19, «насриды» финишировали на шестом месте, а через год – на девятом.

В текущем сезоне «Гранада» не совсем удачно стартовала, пока находясь на 17-й строчке, прямо над зоной вылета. Летом коллектив покинул Диего Мартинес, который работал с ним в качестве тренера с 2018 года, а на его место пришел 44-летний Роберт Морено, ранее трудившийся ассистентом у Луиса Энрике в «Барселоне», «Роме», «Сельте» и сборной Испании. Однако пока у нового наставника добиваться столь же высоких результатов, как и у его предшественника, не очень-то получается.

Не самые успешные результаты «Гранады» в текущем сезоне также можно связывать с нежеланием китайских инвесторов клуба летом нынешнего года тратить много денег на усиление состава. Если два года назад «насриды» вложили порядка 11 миллионов евро в новых игроков, год назад – около 20 миллионов, то летом 2021-го потратили только 4,5 миллиона, причем на покупку 22-летнего португальского голкипера Луиса Максимиано из лиссабонского «Спортинга».

Конкуренты. Собственно, Луис Максимиано и является потенциально ключевым конкурентом для Андрея Лунина в «Гранаде», если украинец решится перебраться в стан «насридов». В нынешнем розыгрыше Ла Лиги португальский страж ворот провел 9 матчей, в которых пропустил 10 мячей. 3 игры завершил «насухо», хотя в среднем за 90 минут пропускает 1,05 мячей, что ставит его на 11-е место в когорте всех вратарей Ла Лиги. Что правда, в пользу Максимиано говорит другая статистика – на счету португальца в среднем 4,42 сейва за 90 минут, что является абсолютно лучшим показателем среди всех вратарей Ла Лиги сезона-2021/22.

Четыре матча в Ла Лиге в нынешнем сезоне в составе «Гранады» провел 26-летний испанец Аарон Эсканделл, который защищает цвета клуба с 2017-го, придя свободным агентом. Собственно, этот вратарь вряд ли может стать серьезным конкурентом для Лунина, равно как и другие, имеющиеся в заявке «Гранады» - 25-летний португалец Жоау Кошта (пришел нынешним летом и пока не провел ни одного матча в первой команде), а также представители молодежного состава 21-летний сенегалец Шейх Кейн Сарр (арендован у «Химнастика» из Таррагоны) и 19-летний испанец Анхель Хименес, являющийся клубным воспитанником.

Перспектива. По сути, в «Гранаде» у Лунина может быть только один серьезный конкурент – Луис Максимиано. Но именно присутствие в команде этого португальца, который еще и стал единственным платным новобранцем «насридов» нынешним летом, и ставит под сомнение вопрос целесообразности прихода в «Гранаду» еще и Лунина. Конечно, на месте боссов «насридов» не стоит сомневаться в вопросе подписания Андрея, если «Реал» будет готов отдать украинца на 6 или более месяцев в аренду, однако для самого украинца окажется невероятно сложной задачей вытеснить Максимиано. Хотя бы потому, что тот будет иметь ключевое преимущество над Луниным – постоянный контракт, за который было отдано 4,5 миллиона евро. Стало быть, наигрывать португальца для «Гранады» априори окажется более выгодной задачей, чтобы иметь шанс в будущем выгодно перепродать вратаря, а украинец в очередной раз рискует оказаться лишь дополнительной опцией для глубины и ширины состава, с чем он уже явственно столкнулся в арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде».



Твиттер Реала. Андрей Лунин

ЭСПАНЬОЛ

Нынешняя ситуация. «Эспаньол» оказался худшей командой Ла Лиги по итогам сезона-2019/20, из-за чего вынужден был впервые с 1994 года пройти «очищение» через Сегунду. К счастью, для поклонников «попугаев», но слишком долго киснуть в трясине им не пришлось. «Эспаньол» вернулся в Ла Лигу всего за сезон, финишировав первым в Сегунде-2020/21.

В текущем сезоне «Эспаньол» пока достаточно неплохо проявляет себя под руководством Висенте Морено, который работает главным тренером команды с августа минувшего года. Пока «попугаи» идут в середине таблицы, на 11-м месте, имея поровну очков с «Валенсией» и «Барселоной», а также опережая участника Лиги чемпионов от Испании «Вильярреал».

Летом «Эспаньол» потратил всего 5,5 миллионов евро на новичков, и голкиперов среди них не было, а потому целесообразность усиления этой позиции «попугаи» вполне могут рассмотреть уже в январе.

Конкуренты. Ключевым, если не единственным серьезным, конкурентом для Андрея Лунина в «Эспаньоле» может стать 40-летний Диего Лопес, который выступает за «попугаев» с лета 2016-го, придя сперва в аренду, а затем и свободным агентом из «Милана». Это действительно очень опытный и маститый голкипер, который в своей карьере имеет опыт победы в Лиге чемпионов с «Реалом» и более семидесяти поединков за первую команду «бланкос». Также в 2009-м Диего Лопес вызывался в расположение национальной сборной Испании, успев отыграть в одном товарищеском матче против Северной Македонии. Всего же в профессиональном футболе на счету Диего Лопеса порядка 550 поединков, что делает его невероятно серьезным конкурентом для Лунина. Кроме того, нынешний номер один «Эспаньола» является лидером Ла Лиги по абсолютному показателю сейвов в турнире (51), а также третьим – в пересчете на 90 минут (3,59). Всего в 13 играх Ла Лиги, которые провел Диего Лопес, он пропустил 13 мячей, а 5 поединков завершил «насухо».

Также в составе «Эспаньола» есть 32-летний экс-кипер «Барселоны» Ойер Оласабаль, выигрывавший Лигу чемпионов в качестве резервиста «блаугранас», однако он с января минувшего года, когда за 1,5 миллиона евро перешел из «Леванте», провел за команду всего 7 поединков в рамках всех турниров.

Перспектива. Возможность трансфера в «Эспаньол» для Лунина была бы интересна, пожалуй, лишь в одном-единственном случае – когда речь шла о полноценной сделке, а самого украинца в ближайшей перспективе рассматривали, как сменщика для Диего Лопеса, контракт которого истекает летом 2022 года. Однако «Реал» и лично Флорентино Перес, если верить испанским источникам, продолжают категорично стоять на своем – мол, Лунин не продается, и это вратарь на перспективу. Если так, то Андрею вряд ли имеет смысл прямо сейчас уходить в «Эспаньол», ведь в команде в целом нет серьезных проблем с вратарской линией, а вытеснить опытного и понятного нынешнему главному тренеру Диего Лопеса будет задачей архисложной.

ЛИЛЛЬ

Нынешняя ситуация. Действующий чемпион Франции «Лилль» летом пережил ряд серьезных изменений. Прежде всего, стоит говорить о том, что команду, несмотря на добытое чемпионство, предпочел покинуть главный тренер Кристоф Галтье, отправившийся работать с «Ниццей». Также стан «догов» оставил целый ряд футболистов основного состава, в том числе и 26-летний голкипер Майк Меньян, проданный в «Милан» за 14,3 миллионов евро. Всего же «Лилль» летом наторговал на рынке на 53 миллиона, из которых только 13 реинвестировал в усиление состава.

Неудивительно, что серьезные кадровые пертурбации в «Лилле» привели к тому, что «доги» достаточно неудачно начали новый чемпионат. После второго тура действующий чемпион даже оказался в зоне вылета, из которой выбрался, несколько стабилизировав результаты, но все равно находится лишь в середине турнирной таблицы, без очевидных перспектив защитить чемпионский титул.

Важной особенностью «Лилля», которая отличает эту команду от «Гранады» и «Эспаньола», является участие «догов» в еврокубках. Ныне французы выступают в Лиге чемпионов, причем имеют неплохие шансы на плей-офф турнира, находясь в одной группе с «Зальцбургом», «Вольфсбургом» и «Севильей», где пока занимают второе место. Не исключено, что для Лунина последнее обстоятельство может быть невероятно интересным, хотя ранее в «Реале» подчеркивали, что будут отдавать предпочтение испанским вариантам для аренды украинца, потому как они помогают Андрею быстрее адаптироваться к Ла Лиге.

Конкуренты. Продажа Меньяна в «Милан» вынудила «Лилль» в экстренном порядке летом выходить на трансферный рынок в поисках нового вратаря. В итоге «доги» подписали на правах аренды из мадридского «Атлетико» 25-летнего хорвата Иво Грбича, на которого имеют опцию выкупа. Именно этот страж ворот пока является ключевым в команде 49-летнего Жослена Гурвеннека, однако в целом игра Грбича вызывает немало вопросов. В частности, хорват пропустил 12 мячей в 11 матчах в рамках Лиги 1, причем только один поединок завершил «сухим». Также на счету Иво 33 сейва (10-е место в лиге), что в целом является неплохим показателем, но важно обращать внимание и на другой – предотвращенные голы. Так вот, по последнему Грбич имеет отрицательный показатель (-0,23), занимая 13-е место в Лиге 1. Это означает, что в теории хорватский вратарь пропустил даже больше, чем было создано реальной опасности на гол у его ворот.

Помимо Грбича, в «Лилле» с точки зрения потенциальных конкурентов для Лунина, стоит вести речь еще лишь о 26-летнем бразильском легионере Лео Жардине, который нынешним летом вернулся из аренды в «Боавиште», но пока провел только 2 матча в Лиге 1, в которых умудрился пропустить аж 7 мячей. После этого Гурвеннек наверняка сделал выводы, и не будет спешить вновь выпускать Жардина на поле.

Также в «догов» в заявке имеются 36-летний грек Орестис Карнезис, купленный в минувшем году у «Наполи» за 5 миллионов евро, но сыгравший с тех пор только один матч, плюс номинально не стоит сбрасывать со счетов и 24-летнего словака Адама Якубеха, подписанного еще летом 2017-го за 1 миллион евро из «Спартака» Трнавы, но пока так и не дебютировавшего в первой команде.

Перспектива. Очевидно, что «Лилль» видится наиболее приемлемым и интересным вариантом для Лунина на случай январского ухода из «Реала». После продажи Меньяна у «догов» нет вратаря, которого бы украинец не сумел выставить из основы, плюс с тем таки Грбичем Андрей находился бы на приблизительно равных условиях – оба арендованные.

Что правда, в вопросе стремления «Лилля» арендовать Лунина еще есть нюансы. Якобы «доги» готовы вести с «Реалом» диалог по полноценной покупке украинца, но здесь вновь-таки никуда не девается твердая позиция Флорентино Переса и его якобы уверенность в светлом будущем Лунина в Мадриде. С другой стороны, президент «Реала» - это, прежде всего, блестящий бизнесмен и коммерсант, а потому если прямо сейчас «Лилль» предложит ему больше денег за Лунина, чем затратили в свое время «бланкос», плюс пропишет интересные условия на будущее (например, опцию обратного выкупа за приемлемую сумму, или выгодный процент с дальнейшей перепродажи), то вполне вероятно, что Перес изменит позицию.

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Для самого Лунина, очевидно, пришло время окончательно переоценить свой трансфер в «Реал» и пребывание в мадридском топ-клубе. Если украинец реально видит силы бодаться с Тибо Куртуа, которому всего-навсего 29 лет, тогда, конечно, имеет смысл попробовать остаться в стане «бланкос» еще на какое-то время, но куда логичнее будет смена клуба уже в январе, причем желательно на полноценной основе. Верить обещаниям Анчелотти, вероятно, и можно, но нельзя забывать, что нечто подобное говорил украинцу и Зинедин Зидан, но это завершилось лишь уходом француза и одним-единственным матчем Лунина за «Реал» (да и то в Кубке Испании) за 39 месяцев на контракте…