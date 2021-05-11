Андрей ЛУНИН: «Зидан говорит, что я заслуживаю быть в Реале»

22-летний вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом.

«Зидан объяснил мне свое видение футбола, рассказал, как я должен играть и выбирать позицию. Это то, чего он требует от вратарей. Он говорит мне, что я здесь, потому что я этого заслуживаю, что я должен продолжать работать и быть готовым, потому что в любой момент я могу выйти на поле. Я учусь каждый день, тренируюсь с лучшими. Когда придет моя очередь играть, я постараюсь быть полностью к этому готовым. Матч в «Реале» стоит 10 матчей в любом другом клубе.

Надеюсь, я смогу сыграть много игр в этом клубе, выиграть много титулов и подать пример украинским юным футболистам. Любой может осуществить свою мечту. Я горжусь, это исторический момент для всей страны и для меня лично», — считает Лунин.

Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018 года за €8,5 миллионов. В текущем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.