Он стал профессиональным футболистом в 12 лет, а в 21 оказался на обочине

История боливийского полузащитника Маурисио Бальдивьесо

  • 13.11.2021 11:27
  • 2242 просмотра
  • 2 комментария
Он стал профессиональным футболистом в 12 лет, а в 21 оказался на обочине
© clubaurora.com.bo. Маурисио Бальдивьесо

В футболе с каждым годом все сложнее удивить кого-то возрастом. Некоторые остаются в фантастической форме в 40 и даже 45 лет, продолжая активные выступления на профессиональном уровне, другие же, наоборот, начинают невероятно рано, чем также переписывают историю. Например, легендарный Пеле свой первый из трех титулов чемпиона мира выиграл в 17 лет. Килиан Мбаппе в таком же возрасте уже начинал разрывать Лигу чемпионов, а Серхио Агуэро, который в свои 33 года близок к завершению карьеры из-за проблем с сердцем, первый матч на профессиональном уровне провел в 15.

Впрочем, ни Пеле, ни Мбаппе, ни Агуэро не могут похвастаться тем, что имеет за своими плечами герой нашей сегодняшней истории – боливийский полузащитник Маурисио Бальдивьесо. Именно он записан в Книге рекордов Гиннесса, как самый молодой профессиональный футболист в истории. Свой премьерный матч на таком уровне Бальдивьесо провел, когда ему было всего-навсего 12 лет.

Эта история берет старт в 2009 году. 19 июля боливийская «Аурора» должна была провести календарный матч чемпионата против «Ла-Паса», однако накануне встречи тренерский штаб «народной команды» столкнулся с серьезным кадровым дефицитом. Слишком многие футболисты «Ауроры» оказались в лазарете, из-за чего главный тренер коллектива Хулио Сесар Бальдивьесо, являющийся культовой фигурой для тамошнего футбола (сыграл в составе сборной Боливии на последнем к текущему моменту в истории страны чемпионате мира – 1994 года, который проходил в США), вынужден был включить в список запасных откровенных юнцов, наиболее молодым из которых оказался его собственный сын - Маурисио Бальдивьесо.

Мало кто верил, что Хулио Сезар решится выпустить Маурисио в той игре, но на 84-й минуте это все же произошло. Более того, Бальдивьесо-младший появился на поле в футболке с десятым номером, а на момент официального дебюта на профессиональном уровне мальчишке было всего-то 12 лет и 262 дня.

Маурисио Бальдивьесо очень рано начал тренироваться вместе со взрослыми футболистами. Фактически с десяти лет его подтягивали к работе с профессионалами, однако никто всерьез не предполагал, что юноше будет суждено стать новым рекордсменом мирового футбола. Что правда, появление Маурисио на поле в той игре принесло юному игроку и его отцу-тренеру немало проблем.

Прежде всего, стоит говорить, что «Аурора» проиграла тот матч «Ла-Пасу» со счетом 0:1. Маурисио Бальдивьесо за отведенные ему несколько минут сумел лишь заработать неплохой штрафной, хотя после этого его потребовалось на носилках вынести за пределы поля. И хотя паренек нашел в себе силы вернуться и доиграть встречу, сделать что-либо для «Ауроры» он не сумел. Игра завершилась поражением, а Маурисио в слезах покидал поле, так и не обретя счастье от своего рекорда.

Несмотря на то, что Хулио Сесар Бальдивьесо после матча публично поддержал команду и лично сына, пресса и болельщики «Ауроры» не были к нему настолько лояльны. В большинстве своем критика сводилась к тому, что Бальдивьесо-старший не упустил момента «засветить» сына в юном возрасте, учинив тому самый обыкновенный пиар. Более того, скептики обвиняли тренера в том, что тот фактически бросил в бой против взрослых мужчин необстрелянного опытом подобных соревнований мальчишку, чем подверг риску его здоровье.

Руководство «Ауроры» пошло на поводу у фанатов и журналистов. Боссы клуба запретили Хулио Сесару Бальдивьесо выпускать своего сына на поле в ближайших матчах, а тот выступил категорически против подобных указаний. В итоге тренер подал в отставку, забрав из «Ауроры» и Маурисио. Не прошло и двух лет, как Бальдивьесо-старший и Бальдивьесо-младший снова были в «Ауроре» - тренер вновь получил приглашение работать с основой, а его сын оказался востребован в первой команде. К тому моменту Маурисио было уже почти 15, а потому серьезных возражений против его присутствия на матчах уже ни у кого не возникало.

В 2012 году Маурисио Бальдивьесо в 16 лет и 5 дней стал самым молодым футболистом, сыгравшим в матче Южноамериканского кубка. Хавбек вышел на замену в домашнем матче «Ауроры» против уругвайского «Серро-Ларго» (2:1), а в конце сезона вместе с отцом покинул клуб. Вскоре они оказались в «Насьонале» из Потоси, а затем – в «Университарио» из Сукре.

Летом 2015 года Хулио Сесар Бальдивьесо возглавил национальную сборную Боливии, а его сын присоединился к «Хорхе Вильстерманн», где, впрочем, так и не смог стать футболистом основы под руководством другого специалиста. Что правда, «Хорхе Вильстерманн» стал чемпионом Боливии, а молодой хавбек отыграл в двух поединках, получив «золотую» медаль, которая к нынешнему моменту остается единственным титулом в профессиональном футболе для Маурисио Бальдивьесо.

Уже летом 2016 года Бальдивьесо-младший перешел в «Сан-Хосе», где провел полтора сезона, но снова не снискал славы. На этом его пути с отцом в футболе окончательно разошлись. Если Хулио Сесар получил приглашение и работал со сборной Палестины, а затем на родине с «Олвейс Реди», «Ауророй» и «Атлетико Пальмафлор», то вот про Маурисио с начала 2018-го фактически ничего не слышно.

1 января 2018 года 21-летний на тот момент Маурисио Бальдивьесо оказался свободным агентом, и пока так и не может найти себе новый профессиональный клуб. В настоящий момент о самом молодом футболисте в истории мирового футбола практически ничего не слышно. Многие предполагают, что он больше никогда не вернется на поле, фактически оставив всего себя там еще в юношеском возрасте.

Как знать, быть может, скептики были правы, когда критиковали Хулио Сесара Бальдивьесо, выпускавшего против взрослых мужиков 12-летнего пацана. Отец, возможно, действительно верил, что его сын особенный и сумеет проявить себя даже на фоне сложившихся игроков, но дальнейший ход истории расставил все по своим местам. Ныне о Маурисио Бальдивьесо лишь изредка вспоминают в прессе, а многие, вероятно, и вовсе не слышали этого имени до нашего сегодняшнего рассказа. Что ж, как минимум упоминание о себе этот некогда отчаянный мальчишка точно заслужил, ведь не всякому из нас вообще суждено оказаться в Книге рекордов Гиннесса…

Алексей Сливченко, Sport.ua

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Комментарии
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    Вячеслав Круссер
    Вячеслав Круссер, 13.11.2021 12:16
    0
    Для Динамы подойдётМирча вперёд!
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    Slevin
    online
    Slevin, 13.11.2021 11:46
    0
    История НИОЧЕМ.
    Игрок стал рекордсменом как самый молодой только из-за папы.
    Что мешает кому-то другому просто поиариться и выпустить на условной 93 минуте 11-летнего игрока... или 10-летнего
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