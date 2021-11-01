Проблемы с сердцем. Серхио Агуэро пропустит минимум три месяца

Форвард «Барселоны» в ближайшее время пройдет курс лечения

  • 01.11.2021 22:34
  • 1113 просмотров
  • 3 комментария
Проблемы с сердцем. Серхио Агуэро пропустит минимум три месяца
© twitter.com/fcbarcelona

«Барселона» на официальном сайте сообщила о том, что форвард Серхио Агуэро пропустит минимум три месяца.

В матче чемпионата Испании игроку стало плохо, а в больнице у аргентинца диагностировали сердечную аритмию. В ближайшее время Агуэро пройдет курс лечения.

Через три месяца медики решат, когда Серхио сможет вернуться к тренировочному процессу.

33-летний игрок минувшем летом перебрался в каталонскую команду на правах аренды. Успел провести 5 матчей и забил 1 гол.

Источник — ФК Барселона

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ua-goahead
    ua-goahead, 01.11.2021 23:10
    +4
    Якщо так, то хай більше не виходить на поле. Міцного здоров'я та довголіття! гарний гравець, один з кращих форвардів сучасності
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    Віталій Яценко
    online
    Віталій Яценко, 01.11.2021 22:45
    +4
    Нажаль він за Барсу більше не зіграє. Його проблеми розпочались 3 роки тому. Всі ці роки МанСіті не розкривав його проблем. Лікував. Але чим далі, тим стан серця погіршується. Думаю, що для збереження життя вже час закінчувати із великим футболом. Гол у ворота Реалу, як останній у кар'єрі - дуже красиво. Куну бажаю здоров'я і довгих років життя.
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    NachoBarbero
    online
    NachoBarbero, 01.11.2021 23:16
    0
    На правах какой аренды он присоединился к Барселоне?
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