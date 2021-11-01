Проблемы с сердцем. Серхио Агуэро пропустит минимум три месяца

«Барселона» на официальном сайте сообщила о том, что форвард Серхио Агуэро пропустит минимум три месяца.

В матче чемпионата Испании игроку стало плохо, а в больнице у аргентинца диагностировали сердечную аритмию. В ближайшее время Агуэро пройдет курс лечения.

Через три месяца медики решат, когда Серхио сможет вернуться к тренировочному процессу.

33-летний игрок минувшем летом перебрался в каталонскую команду на правах аренды. Успел провести 5 матчей и забил 1 гол.