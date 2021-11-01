Проблемы с сердцем. Серхио Агуэро пропустит минимум три месяца

«Барселона» на официальном сайте сообщила о том, что форвард Серхио Агуэро пропустит минимум три месяца.
В матче чемпионата Испании игроку стало плохо, а в больнице у аргентинца диагностировали сердечную аритмию. В ближайшее время Агуэро пройдет курс лечения.
Через три месяца медики решат, когда Серхио сможет вернуться к тренировочному процессу.
33-летний игрок минувшем летом перебрался в каталонскую команду на правах аренды. Успел провести 5 матчей и забил 1 гол.
Источник — ФК Барселона
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.