У Серхио Агуэро аритмия. Форвард Барселоны остается в больнице

Форвард точно не полетит с командой в Киев

  • 31.10.2021 17:05
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У Серхио Агуэро аритмия. Форвард Барселоны остается в больнице
© Getty Images/Global Images Ukraine

Испанские СМИ сообщают о том, что у форварда «Барселона» Серхио Агуэро диагностировали сердечную аритмию.

Игроку стало плохо в субботнем матче чемпионата Испании. Агуэро почувствовал дискомфорт в области груди и был заменен в первом тайме.

Клуб решил, что ближайшие дни Агуэро останется под присмотром врачей в больнице, так как опасаются ухудшения ситуации.

Аргентинец не вернется к тренировкам до тех пор, пока специалисты не скажут, что нагрузки не угрожают здоровью футболиста.

Агуэро, как и Жерар Пике, пропустит матч Лиги чемпионов против «Динамо» 2 ноября.

Источник — Marca

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