У Серхио Агуэро аритмия. Форвард Барселоны остается в больнице

Испанские СМИ сообщают о том, что у форварда «Барселона» Серхио Агуэро диагностировали сердечную аритмию.

Игроку стало плохо в субботнем матче чемпионата Испании. Агуэро почувствовал дискомфорт в области груди и был заменен в первом тайме.

Клуб решил, что ближайшие дни Агуэро останется под присмотром врачей в больнице, так как опасаются ухудшения ситуации.

Аргентинец не вернется к тренировкам до тех пор, пока специалисты не скажут, что нагрузки не угрожают здоровью футболиста.

Агуэро, как и Жерар Пике, пропустит матч Лиги чемпионов против «Динамо» 2 ноября.