Точно без Пике. Барселона сыграет с Динамо без ведущего защитника

Жерар точно не забьет в ворота киевлян

  • 31.10.2021 15:05
  • 445 просмотров
  • 2 комментария
Точно без Пике. Барселона сыграет с Динамо без ведущего защитника
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» на официальном сайте подтвердила, что основной защитник команды Жерар Пике получил повреждение ноги в матче чемпионата Испании против «Алавеса».

Сроки возвращения не называются, но Пике точно н полетит с командой на матч против «Динамо» Киев в Лиге чемпионов. Игра состоится 2 ноября.

Пике сумел забить победный гол в домашнем поединке против киевлян.

Что касается Серхио Агуэро, которому стало плохо во время матча чемпионата, то информации о его состоянии пока нет.

Источник — ФК Барселона

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    0665826283
    0665826283, 31.10.2021 15:44
    0
    Я не проти Українського футболу ( хоча він для мене це болото) , але сама назва Барселона, це уже поразка суркісів. Будь ласка не путайте з ЛОБАНОВСЬКИМ і його командою. Слава Україні!
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    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 31.10.2021 15:43
    0
    Яка скмна новина)))
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