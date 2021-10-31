Точно без Пике. Барселона сыграет с Динамо без ведущего защитника

«Барселона» на официальном сайте подтвердила, что основной защитник команды Жерар Пике получил повреждение ноги в матче чемпионата Испании против «Алавеса».

Сроки возвращения не называются, но Пике точно н полетит с командой на матч против «Динамо» Киев в Лиге чемпионов. Игра состоится 2 ноября.

Пике сумел забить победный гол в домашнем поединке против киевлян.

Что касается Серхио Агуэро, которому стало плохо во время матча чемпионата, то информации о его состоянии пока нет.