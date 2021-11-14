У Лунина есть три варианта для продолжения карьеры на случай ухода из Реала

Украинца категорически не устраивает отсутствие игровой практики в Мадриде

  • 14.11.2021 15:39
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  • 1 комментарий
У Лунина есть три варианта для продолжения карьеры на случай ухода из Реала
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний голкипер «Реала» Андрей Лунин никак не может дебютировать за «бланкос» под руководством Карло Анчелотти, который продолжает доверять пост № 1 во всех матчах команды бельгийцу Тибо Куртуа.

Лунина не устраивает отсутствие игровой практики, и он готов зимой, если никаких подвижек в этом вопросе не произойдет, инициировать свой отъезд из Мадрида.

По неофициальной информации, у Лунина есть три варианта для продолжения карьеры – два из Испании («Гранада» и «Эспаньол») и один из Франции («Лилль»). Вероятнее, в каждом из случаев речь будет идти об аренде, так как боссы «Реала» все еще не стремятся продавать украинца, за которого ранее заплатили 8,5 миллионов евро.

Напомним, на контракте в «Реале» Лунин находится с лета 2018 года. За это время украинец провел лишь 1 кубковый матч в стане «бланкос» в минувшем сезоне. На правах аренды выступал за «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо».

Источник — Marca

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kortizol
    online
    kortizol, 14.11.2021 15:50
    0
    футболист это актив, в аренду берут на всяких случай, никому нет смысла повышать ценник не своему футболисту. даже полноценная продажа в тот же самый Эспаньол намного лучше варианта с арендой.
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