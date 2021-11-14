У Лунина есть три варианта для продолжения карьеры на случай ухода из Реала

22-летний голкипер «Реала» Андрей Лунин никак не может дебютировать за «бланкос» под руководством Карло Анчелотти, который продолжает доверять пост № 1 во всех матчах команды бельгийцу Тибо Куртуа.

Лунина не устраивает отсутствие игровой практики, и он готов зимой, если никаких подвижек в этом вопросе не произойдет, инициировать свой отъезд из Мадрида.

По неофициальной информации, у Лунина есть три варианта для продолжения карьеры – два из Испании («Гранада» и «Эспаньол») и один из Франции («Лилль»). Вероятнее, в каждом из случаев речь будет идти об аренде, так как боссы «Реала» все еще не стремятся продавать украинца, за которого ранее заплатили 8,5 миллионов евро.

Напомним, на контракте в «Реале» Лунин находится с лета 2018 года. За это время украинец провел лишь 1 кубковый матч в стане «бланкос» в минувшем сезоне. На правах аренды выступал за «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо».