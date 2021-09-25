Лунин скоро сыграет. Анчелотти решил, наконец, выпустить украинца на поле

Главный тренер «Реала» пока не знает, когда именно даст шанс голкиперу

  • 25.09.2021 07:44
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Лунин скоро сыграет. Анчелотти решил, наконец, выпустить украинца на поле
© ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что собирается вскоре дать шанс украинскому голкиперу Андрею Лунину, который еще не сыграл в Ла Лиге за мадридцев ни одного матча:

«Положение вратарей уникальное, но у нас очень сильный юноша Андрей Лунин. Мы планируем дать ему некоторое время [на поле]. Не знаю, когда именно. Но он заслуживает того, чтобы сыграть, и скоро сыграет».

25 сентября в 22:00 «Реал» будет принимать «Вильярреал» в чемпионате Испании.

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