7-й тур
Реал Мадрид
0 : 0
Вильярреал
25.09.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Реал - Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

«Галактикос» попробуют нанести «желтой субмарине» первое в Примере поражение.

  • 24.09.2021 23:05
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Реал - Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 сентября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 7-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» примет «Вильярреал». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Реал»

 

Подопечные Карло Анчелотти являются единоличными лидерами турнирного пелотона испанского чемпионата. В шести сыгранных матчах они набрали 16 очков, одержав пять побед при одной ничьей. Своего ближайшего преследователя – действующего чемпиона страны «Атлетико» - «сливочные» опережают на два пункта. На таком же расстоянии по потерянным очкам находится и «Севилья», но у нее в запасе еще один поединок.

«Реал» в первом матч Примеры разбил на выезде «Алавес» (4:1), а затем состоялась единственная на сегодня ничья команды – в игре с «Леванте» (1:1). Далее были четыре победы кряду – над «Бетисом» (1:0 в гостях), «Сельтой» (5:2 дома), «Валенсией» (2:1 на выезде) и «Мальоркой» (6:1 на своем поле).

Ударно начали «сливочные» и кампанию в Лиге чемпионов. На выезде в 1-м туре группового турнира она переиграли «Интер» - 1:0.

«Вильярреал»

 

Команда Унаи Эмери открыла новый сезон в Примере без поражений, зато на предельном миролюбии. В четырех матчах из пяти она довольствовалась ничьими. Как следствие, с 7 очками в активе «Вильярреал» нынче 12-й в таблице чемпионата Испании.

В четырех первых матчах сезона «желтая субмарина» сыграла вничью – с «Гранадой» (0:0 дома), с «Эспаньолом» (0:0 в гостях), «Атлетико» (0:0 на выезде) и с «Мальоркой» (0:0 на выезде). Зато в крайнем на сегодня матча она победила, обыграв в родных стенах «Эльче» (4:1).

Стартовать на мажорной ноте команде не удалось  в группе Лиги чемпионов. В 1-м туре турнира «Вильярреал» поделил очки с «Аталантой» на своем поле – ничья 2:2.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Реал» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.51 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Реал»: Куртуа – Фернандес, Милитао, Алаба, Гутьерес, Вальверде, Модрич, Каземиро, Азар, Винисиус Жуниор, Бензема.

«Вильярреал»: Рулли – Фойт, Торрес По, Альбиоль, Альфонсо Педраса, Тригерос, Капу, Парехо, Гомес, Данжума, Пако Алькасер.

25 сентября, суббота

«Реал» – «Вильярреал»
Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1

 

Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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