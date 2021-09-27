7-й тур
Реал Мадрид
0 : 0
Вильярреал
25.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Реал – Вильярреал – 0:0. Как Эмери обезвредил галактикос. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Испании

  • 27.09.2021 20:23
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Реал – Вильярреал – 0:0. Как Эмери обезвредил галактикос. Видеообзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 сентября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч 7-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» принимал «Вильярреал».

Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Испании.

Лига 1. 7-й тур

«Реал» – «Вильярреал» – 0:0

«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо, Эдер Милитау, Модрич (Азар, 73), Каземиро, Вальверде, Бензема, Асенсио (Иско, 81), Винисиус Жуниор, Родриго (Камавинга, 46).

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Морено, Пау Торрес, Фойт (Марио Гаспар, 86), Парехо, Капуэ, Коклен (Мойсес Гомес, 58), Пако Алькасер (Диа, 58), Груневелд (Пенья, 84), Пино (Тригерос, 84).

Предупреждения: Винисиус Жуниор, 40. Коклен, 55. Мойсес Гомес, 70.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

25 сентября. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

Реал – Вильярреал – 0:0. Видеообзор матча.

 

Источник — Sport.ua

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