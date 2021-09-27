Реал Мадрид

В субботу, 25 сентября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч 7-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» принимал «Вильярреал».
Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Испании.
Лига 1. 7-й тур
«Реал» – «Вильярреал» – 0:0
«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо, Эдер Милитау, Модрич (Азар, 73), Каземиро, Вальверде, Бензема, Асенсио (Иско, 81), Винисиус Жуниор, Родриго (Камавинга, 46).
«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Морено, Пау Торрес, Фойт (Марио Гаспар, 86), Парехо, Капуэ, Коклен (Мойсес Гомес, 58), Пако Алькасер (Диа, 58), Груневелд (Пенья, 84), Пино (Тригерос, 84).
Предупреждения: Винисиус Жуниор, 40. Коклен, 55. Мойсес Гомес, 70.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
25 сентября. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».
Реал – Вильярреал – 0:0. Видеообзор матча.
Источник — Sport.ua
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