Французский клуб сделал Реалу предложение о переходе Лунина

Французский «Лилль» связался с мадридским «Реалом», чтобы обсудить возможный переход 22-летнего украинского голкипера «сливочных» Андрея Лунина.

Футболист находится в глубоком запасе «Реала», основным вратарем которого является 29-летний бельгиец Тибо Куртуа. В текущем сезоне Лунин не провел за «сливочных» ни одного матча.

«Лилль» до сих пор не нашел достойной замены Майку Меньяну, который перешел в «Милан» в минувшем мае. Ворота «Лилля» в текущем сезоне защищает 25-летний хорватский вратарь Иво Грбич, арендованный у мадридского «Атлетико». Но его выступления считают в клубе неубедительными — в активе Грбича 15 матчей за «Лилль» во всех турнирах, где он пропустил 15 мячей, 3 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.

«Лилль» сосредоточен на поисках вратаря, который станет №1 в команде во второй половине сезона. И Лунин — первый номер в списке, составленном спортивным менеджментом клуба. «Лилль» уже отправил в «Реал» официальный запрос о переходе игрока. Неизвестно, идет ли речь об аренде или об аренде с правом выкупа. Вероятно, «сливочные» не захотят отпускать украинца, испанский клуб согласится только на аренду до конца сезона.

Андрей Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари» за €8,5 миллионов. Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года. Текущая ориентировочная стоимость футболиста составляет €3 миллиона. Ранее сообщалось, что Луниным интересуются еще два европейских клуба.

В минувшем сезоне «Лилль» стал чемпионом Франции, опередив ПСЖ на одно очко. В текущем сезоне после 13-ти сыгранных туров «Лилль» занимает 12-е место в Лиге 1, имея в активе 16 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 16-19. После четырех сыгранных туров «Лилль» занимает второе место в группе G Лиги чемпионов, набрав 5 очков. С июля 2021 года «Лилль» возглавляет 49-летний французский специалист Жослен Гурвеннек.