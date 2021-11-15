Французский клуб сделал Реалу предложение о переходе Лунина

Украинский вратарь может продолжить карьеру в «Лилле»

  • 15.11.2021 12:49
  • 1542 просмотра
  • 3 комментария
Французский клуб сделал Реалу предложение о переходе Лунина
© Instagram. Андрей Лунин

Французский «Лилль» связался с мадридским «Реалом», чтобы обсудить возможный переход 22-летнего украинского голкипера «сливочных» Андрея Лунина.

Футболист находится в глубоком запасе «Реала», основным вратарем которого является 29-летний бельгиец Тибо Куртуа. В текущем сезоне Лунин не провел за «сливочных» ни одного матча.

«Лилль» до сих пор не нашел достойной замены Майку Меньяну, который перешел в «Милан» в минувшем мае. Ворота «Лилля» в текущем сезоне защищает 25-летний хорватский вратарь Иво Грбич, арендованный у мадридского «Атлетико». Но его выступления считают в клубе неубедительными — в активе Грбича 15 матчей за «Лилль» во всех турнирах, где он пропустил 15 мячей, 3 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.

«Лилль» сосредоточен на поисках вратаря, который станет №1 в команде во второй половине сезона. И Лунин — первый номер в списке, составленном спортивным менеджментом клуба. «Лилль» уже отправил в «Реал» официальный запрос о переходе игрока. Неизвестно, идет ли речь об аренде или об аренде с правом выкупа. Вероятно, «сливочные» не захотят отпускать украинца, испанский клуб согласится только на аренду до конца сезона.

Андрей Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари» за €8,5 миллионов. Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года. Текущая ориентировочная стоимость футболиста составляет €3 миллиона. Ранее сообщалось, что Луниным интересуются еще два европейских клуба.

В минувшем сезоне «Лилль» стал чемпионом Франции, опередив ПСЖ на одно очко. В текущем сезоне после 13-ти сыгранных туров «Лилль» занимает 12-е место в Лиге 1, имея в активе 16 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 16-19. После четырех сыгранных туров «Лилль» занимает второе место в группе G Лиги чемпионов, набрав 5 очков.  С июля 2021 года «Лилль» возглавляет 49-летний французский специалист Жослен Гурвеннек.

Источник — Todofichajes.com

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Trollface
    Trollface, 15.11.2021 12:58
    +1
    Реал не продаст. Только аренда.
    Ссылка
    vittroy
    online
    vittroy, 15.11.2021 13:03
    0
    утка...он уже никому не нужен...мне так кажется....Агент, что-то пытается выплевывать, но уже поздно....Заря ждет
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    Sunrise
    Sunrise, 15.11.2021 13:00
    0
    Вариант хороший. Но опять же - пока лишь очередной слух...
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