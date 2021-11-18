Петраков и пустота

Валерий Василенко - о Павелко, Шевченко, Реброве, Даличе. И камне с души

  • 18.11.2021 12:45
  • 1235 просмотров
  • 2 комментария
Петраков и пустота
© Фото Евгения Кравса. Александр Петраков

Чтобы понять очевидное, порой нужно много времени. Руководству УАФ понадобилось несколько месяцев, дабы разглядеть в весьма незамысловатой фигуре Александра Петракова недюжинный талант. Александр Васильевич наконец-то лишился неуместной, словно чернильная клякса на парадном кителе, приставки «и.о». Награда наконец-то нашла героя: на второй день после победы в Боснии Петраков стал «полноценным» главным тренером сборной Украины. Сами того не понимая, нынешние боссы УАФ сделали лучшее в своей карьере.

***

Назначить главным тренером сборной Украины Андрея Шевченко или Сергея Реброва – это как зайти в модный бутик и выбрать то, что сразу бросается в глаза. То, что бросается, обязательно будет дорогое и статусное. Но не обязательно – качественное.

Андрею Шевченко, назначение которого на главную должность в главной команде страны поначалу воспринималось не иначе, как «кум продвинул кума», было на порядок проще. Потому что он – памятник. Живой памятник и самому себе, и украинскому футболу в целом. Примерно такого же статуса у нас и Сергей Ребров.

Родственные связи, а также незыблемый авторитет позволили Андрею Николаевичу иметь то, что на старте тренерской карьеры имеют лишь избранные специалисты: время. Поэтому ему простили и позор от Мальты, и провал в отборе на ЧМ-2018. За эти годы он заматерел, как тренер. Он практически сызнова сделал сам себя. Уже не в ипостаси футболиста. А его квалифицированные итальянцы довершили этот душещипательный и хлопотный процесс.

Но «поздний» Шевченко стал уже больше памятником, нежели тренером. В тандеме кумовьев он уже претендовал на первую скрипку. И оставлял за собою право, как главный хирург в областной больнице, приходить на работу исключительно во время сложных операций. Когда нужно ввести стент в пораженный сердечный сосуд. Или что-то в подобном роде.

Боливар в итоге двух не вынес. И вопрос о разрыве между двумя Андреями стал лишь вопросом времени.

***

Андрей Первый, то бишь глава УАФ, после резкого, как для завсегдатаев кальянных заведений, но читаемого для прозорливых ухода Андрея Второго в свободное плавание, снова взялся за проверенную годами схему. Он пошел в бутик. Как и в первом случае, когда выбрал Шевченко. Как и один из его предшественников ГМС, который по тем же лекалам выбирал рулевого для сборной.

Выбор был очевиден – Сергей Ребров. Но обстоятельства оказались выше. Выше даже отнюдь не низеньких стен Администрации другого главы – той, что на Банковой (вырвать из цепкий рук шейхов Сергея Станиславовича помогали футбольным чиновникам даже госчиновники самого высокого калибра, но тщетно). Узнав все это, Мирон Маркевич, человек с двумя терпениями, устал терпеть и обиделся, запросив вольную.

Не исключаю, точнее, подтверждаю, что даже в таком случае босс национальной ассоциации продолжал листать справочник тренерских вакансий, впопыхах желая найти либо усовершенствованный вариант Руслана Ротаня, либо реанимированный вариант Алексея Михайличенко.

Вот в такой ситуации, когда не удалось ни усовершенствовать, ни реанимировать, возникла кандидатура Петракова. Да, возможно, я и перегибаю палку, но к персоне наставника наших чемпионов мира среди 20-летних обратились даже не в третью очередь, а значительно позже.

Наверное, понять в данном случае Андрея Васильевича можно. У нас ведь не привыкли назначать на эту должность «не памятников». Пришлось порядком попотеть, разрывая шаблон.


УАФ. Александр Петраков

***

Но ни поддержки, ни ресурса, ни тем более времени, особенно если сравнивать с ситуацией при назначении Андрея Николаевича, Александр Васильевич не получил. Он получил тень Реброва, обиду Шевченко, приставку «и.о», неделю на подготовку – без самой подготовки – на игру против Казахстана, и задачу занять как минимум второе место в группе. Именно в той группе, в которой, по словам предшественника, уже все было проиграно. И нужно было начинать готовиться к отбору на ЧЕ-2024.

Но Петраков этот вызов принял. Точнее, он ухватился за этот шанс. Примерно так, как накануне ЧМ-2018 за свой хорватский шанс ухватился Златко Далич.

Группа в итоге не проиграна: мы заняли то место, которое и должны были изначально. Возможно, в этом нет особого героизма, если исходить из первостепенных позиций – тех, что сразу после жеребьевки. Мол, есть Франция, которая сильнее всех, есть Казахстан, который слабее всех, и есть три претендента на второе место. Но после трех стартовых ничьих, отхода Шевченко и хождений по мукам Петракова, выполнение простого задания сейчас кажется профессорским минимумом.

Абсолютно не собираюсь идеализировать новоиспеченного главного тренера нашей сборной. У него наверняка хватает профильных недостатков, он может нахамить, может уйти от ответа, может не признать очевидного. Ну, что мы хотим, ему ведь уже 64.

Однако, вместе с тем, он быстро учится. И на своих ошибках тоже. Причем не только учится, но и исправляет эти ошибки. В свои-то 64. Отдельное спасибо – за позицию по футболистам из-за «поребрика». Хотя это не главное.

Он выдал хороший результат всего за пару месяцев. Не имея ни поддержки должной, ни понимания. Ни тем более времени. Да и самим собой ему вряд ли удалось быть в силу разных обстоятельств.  

Но теперь хотя бы первый тяжелый камень с его души свалился. УАФ признала очевидное, Петраков должен спать более спокойно. И должен показать свое настоящее лицо.

А оно у него улыбчивое.

Валерий Василенко, Sport.ua

(9 голосов)

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Сначала:
    0976260852
    online
    0976260852, 18.11.2021 13:12
    +2
    Хвала автору ! Все вірно.
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 18.11.2021 13:25
    0
    Он сам этого хотел. И у него получилось, хоть и на волоске штанги после сэйва Бущана.
    Но какой смысл давать звание Главного, если неизвестно чем закончится март?
    Вот вылетели сразу и прощай Катар. Его тут же удалят "по собственному желанию"? Или оставят для начала следующего цикла в куда то?
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