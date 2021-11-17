ОФИЦИАЛЬНО. Петракова утвердили в качестве главного тренера сборной Украины

Александр Петраков избавился от приставки «исполняющий обязанности»

  • 17.11.2021 21:58
  • 1003 просмотра
  • 9 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Петракова утвердили в качестве главного тренера сборной Украины
© УАФ

Сегодня в Доме футбола в Киеве прошло заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола (УАФ), на котором Александр Петраков был утвержден в качестве главного тренера сборной Украины. С августа он занимал этот пост в качестве исполняющего обязанности.

Контракт Петракова рассчитан до 30 декабря 2022 года, то есть до завершения чемпионата мира-2022 в Катаре. Также в соглашении есть опция продления до 30 июля 2024 года (до завершения Евро-2024). Предложение главы УАФ Андрея Павелко Исполком утвердил единогласно.

Во главе сборной Украины Петраков провел 7 матчей: 2 победы и 5 ничьих. Вчера, 16 ноября сборная Украины вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022, обыграв на выезде Боснию и Герцеговину 2:0.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    andre_lui
    andre_lui, 17.11.2021 22:01
    +10
    Ну, что ж поздравляем!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 17.11.2021 22:04
    +2
    Нарешті! Петраков заслужив.
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    Fanat230784
    Fanat230784, 17.11.2021 22:05
    +1
    Вітаю!
    Ссылка
    Tom Sizemore
    online
    Tom Sizemore, 17.11.2021 22:10
    0
    Щоб у березні вигнати!!
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 17.11.2021 22:10
    0
    nivava, 17.11.2021 22:07
    А как же Серёжа? У него контракт через месяц тю-тю, и вряд-ли шейхи захотят ему предлагать новый.
    УАФ - КЛОУНЫ!!!
    Сережа начнет с u21
    Ссылка
    agins
    online
    agins, 17.11.2021 22:09
    0
    Вот это я понимаю человек прошел испытательный срок!
    А не то что некоторым сразу контракты сумасшедшие, а на выходе пшик.
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    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 17.11.2021 22:08
    0
    Молодца!!!!!!
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    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 17.11.2021 22:05
    -1
    Вообще-то, главных тренеров сборных команд Украины по всем видам спорта утверждает Министерство молодежи и спорта Украины, исполком УАФ только может рекомендовать утвердить....
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    nivava
    nivava, 17.11.2021 22:07
    -3
    А как же Серёжа? У него контракт через месяц тю-тю, и вряд-ли шейхи захотят ему предлагать новый.
    УАФ - КЛОУНЫ!!!
    Ссылка
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