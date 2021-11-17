ОФИЦИАЛЬНО. Петракова утвердили в качестве главного тренера сборной Украины

Сегодня в Доме футбола в Киеве прошло заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола (УАФ), на котором Александр Петраков был утвержден в качестве главного тренера сборной Украины. С августа он занимал этот пост в качестве исполняющего обязанности.

Контракт Петракова рассчитан до 30 декабря 2022 года, то есть до завершения чемпионата мира-2022 в Катаре. Также в соглашении есть опция продления до 30 июля 2024 года (до завершения Евро-2024). Предложение главы УАФ Андрея Павелко Исполком утвердил единогласно.

Во главе сборной Украины Петраков провел 7 матчей: 2 победы и 5 ничьих. Вчера, 16 ноября сборная Украины вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022, обыграв на выезде Боснию и Герцеговину 2:0.