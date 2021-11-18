Большое уничтожение. Динамо забило 8 голов Черноморцу в погоне за Шахтером

Юноши киевского «Динамо» разгромили сверстников из одесского «Черноморца» с крупным счетом 8:0 в матче 15-го тура чемпионата Украины U-19.

Номинально выездной для киевской команды матч состоялся в четверг, 18 ноября, в 13:00 на поле учебно-тренировочной базы «Динамо» в Вите-Литовской.

Теперь киевляне отстают на 2 очка от «Шахтера» U-19, однако горняки сыграли на матч меньше.

Чемпионат Украины U-19

15-й тур, 18 ноября

Черноморец Одесса U-19 – Динамо Киев U-19 – 0:8

«Черноморец»: Даскалица (к), Олейников (Янчук, 77), Граждан, Дихтярук, Ишимский (Ермаков, 89), Черный (Тарасенко, 77), Баранюк, Махорин, Аль-Ховари (Ярыш, 63), Меленчук, Демцун (Биденко, 46).

«Динамо»: Нещерет, Боль, Бурда (Дячук, 46), Яцик (к), Бенедюк, Волошин, Бражко, Танчак (Малыш, 46), Близниченко (Мегди, 66), Диалло (Слюсар, 72), Попов (Горбач, 66).

Предупреждения: Олейников (68), Махорин (77), Биденко (81), Янчук (82) – Танчак (20), Бурда (42).

Голы: Близниченко, 14, Диалло, 26, Яцик, 27, 79, Бражко, 45+2, Назар Волошин, 69, Слюсар, 73, Горбач, 83 (пен).

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