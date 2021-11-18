ОФИЦИАЛЬНО. Итальянец Риццоли стал куратором украинских судей

Никола Риццоли будет работать в УАФ

  • 18.11.2021 09:51
  • 402 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянец Риццоли стал куратором украинских судей
© Getty Images/Global Images Ukraine

Исполком УАФ утвердил на должность куратора украинских судей известного в прошлом итальянского арбитра Николу Риццоли.

Риццоли на эту должность предложили Андрей Павелко и Лучано Лучи.

Никола ранее занимал должность в судейском комитете Серии A, занимается назначениями арбитров на матчи УЕФА и имеет большой опыт работы с VAR.

Риццоли 7 раз признавался лучшим арбитром Серии A, был лучшим судьей Евро-2016, а также работал на финалах ЧМ-2014 и Лиги чемпионов в 2013 году.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    FunnyCat____
    FunnyCat____, 18.11.2021 10:10
    +1
    Новый ахметовский работник , поприветствуем !
    Ссылка
    dim4uk007
    online
    dim4uk007, 18.11.2021 10:02
    +1
    На одного корупціонера стане більше.... Лучі научить, розкаже і покаже..)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности