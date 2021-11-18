ОФИЦИАЛЬНО. Итальянец Риццоли стал куратором украинских судей

Исполком УАФ утвердил на должность куратора украинских судей известного в прошлом итальянского арбитра Николу Риццоли.

Риццоли на эту должность предложили Андрей Павелко и Лучано Лучи.

Никола ранее занимал должность в судейском комитете Серии A, занимается назначениями арбитров на матчи УЕФА и имеет большой опыт работы с VAR.

Риццоли 7 раз признавался лучшим арбитром Серии A, был лучшим судьей Евро-2016, а также работал на финалах ЧМ-2014 и Лиги чемпионов в 2013 году.