ОФИЦИАЛЬНО. Итальянец Риццоли стал куратором украинских судей

Исполком УАФ утвердил на должность куратора украинских судей известного в прошлом итальянского арбитра Николу Риццоли.
Риццоли на эту должность предложили Андрей Павелко и Лучано Лучи.
Никола ранее занимал должность в судейском комитете Серии A, занимается назначениями арбитров на матчи УЕФА и имеет большой опыт работы с VAR.
Риццоли 7 раз признавался лучшим арбитром Серии A, был лучшим судьей Евро-2016, а также работал на финалах ЧМ-2014 и Лиги чемпионов в 2013 году.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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