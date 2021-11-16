Лилль готов купить Лунина, Италия не вышла напрямую на ЧМ, осечка в футзале

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 15 ноября.

1. Французский клуб сделал Реалу предложение о переходе Лунина. Украинский вратарь может продолжить карьеру в «Лилле».

2. Группа C. Швейцария едет на ЧМ, Италия отправляется в плей-офф. Чемпионы Европы не сумели взломать оборону Северной Ирландии.

3. Известны 10 команд, которые сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2022. Осталось узнать еще двух претендентов.

4. Сборная Украины проиграла Испании в первом товарищеском поединке. Испанцы забили в наши ворота три гола.

5. Александр ПЕТРАКОВ: «Возможно, я еще не заслужил удачу в сборной Украины». Сборная Украины готовится к последнему матчу отбора ЧМ-2022.

6. Группа I. Англия забила 10 голов Сан-Марино, Венгрия обыграла Польшу. Завершился отборочный турнир в группе I.

7. У Олимпии осталось 2 дня, чтоб заплатить Динамо $5,5 миллионов за Дерлиса. Дедлайн – 17 ноября.

8. Таблицы квалификации ЧМ-2022. Как Украине пролезть на мундиаль? 16 ноября завершится групповой турнир квалификации чемпионата мира 2022.

9. Динамо разрешило. Черноморец готовится использовать арендованных. Вероятно, одесситы смогут задействовать всех арендованных.

10. АБРАМЕНКО: «Идет агрессия со стороны России. Журналисты все перекрутили». Украинский чемпион по фристайлу пояснил свою позицию по войне на Донбассе.