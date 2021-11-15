Динамо разрешило. Черноморец готовится использовать арендованных

Генеральный директор «Черноморца» Анатолий Мисюра дал понять, что все арендованные у «Динамо» футболисты смогут сыграть против киевлян в следующем туре УПЛ.

«Сегодня совместно с нашими партнерами по арендованным футболистам было принято решение по данному вопросу. Могу сказать, что на его основании участниками предстоящего поединка в составе нашей команды может быть любой из этих игроков», - сказал Мисюра.

«Черноморец» арендовал у киевлян более 10 игроков, включая Владислава Ваната, Роман Вантух, Кристиан Биловар, Мохаммед Кадири, Георгия Цитаишвили.

Ранее матч, который должен был пройти в Одессе 19 ноября, перенесли в Киев.