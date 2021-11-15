Динамо разрешило. Черноморец готовится использовать арендованных

Вероятно, одесситы смогут задействовать всех арендованных

  • 15.11.2021 16:55
  • 1999 просмотров
  • 21 комментарий
Динамо разрешило. Черноморец готовится использовать арендованных
© chernomorets.odessa.ua

Генеральный директор «Черноморца» Анатолий Мисюра дал понять, что все арендованные у «Динамо» футболисты смогут сыграть против киевлян в следующем туре УПЛ.

«Сегодня совместно с нашими партнерами по арендованным футболистам было принято решение по данному вопросу. Могу сказать, что на его основании участниками предстоящего поединка в составе нашей команды может быть любой из этих игроков», - сказал Мисюра.

«Черноморец» арендовал у киевлян более 10 игроков, включая Владислава Ваната, Роман Вантух, Кристиан Биловар, Мохаммед Кадири, Георгия Цитаишвили.

Ранее матч, который должен был пройти в Одессе 19 ноября, перенесли в Киев.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 15.11.2021 17:06
    +10
    Молодцы! Не то что некоторые, мы все знаем о ком идёт речь
    Ссылка
    Etana
    Etana, 15.11.2021 17:13
    +7
    Огромный респект ДК за такое решение.
    По хорошему таких запретов вообще не должно быть в принципе. На уровне ФИФА.
    Ссылка
    Умник
    Умник, 15.11.2021 17:03
    +6
    Это Поступок.
    Респект
    Ссылка
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 15.11.2021 17:20
    +5
    Комментарий свернут. Показать
    serge_kr, 15.11.2021 17:11
    Конечно, так еще легче сдавать матч, позорище
    Супряга уже сдал однажды хет-триком в ворота Динамо
    помню ты тогда до матча и половину игры кукарекал , что Днепр точно сдаст игру , потом тебя по лицу тряпкой желтой всем сайтом лупили
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 15.11.2021 17:14
    +5
    serge_kr, 15.11.2021 17:11
    Конечно, так еще легче сдавать матч, позорище
    Сдают только арендопупольцы. Ржавым уборщикам пляжей сан-пауло
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 15.11.2021 17:47
    +1
    До свиданья наш "ласковый" Фання
    Возвращайся в свой сказочный лес (с)

    Фаннь приходи к нам ещё - кроты будут скучать без тебя
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 15.11.2021 17:28
    +1
    serge_kr, 15.11.2021 17:11
    Конечно, так еще легче сдавать матч, позорище
    Тяжело было против сопляков с Мариуполя ?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 15.11.2021 17:53
    0
    --smart--Forever, 15.11.2021 17:47
    До свиданья наш "ласковый" Фання
    Возвращайся в свой сказочный лес (с)

    Фаннь приходи к нам ещё - кроты будут скучать без тебя
    Она клепает акк за акком.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 15.11.2021 17:52
    0
    Мб потому что там давно всё решено?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 15.11.2021 17:47
    0
    Правильное решение, нечего своим футболистам создавать теплую ванну, а потом жаловаться на слабый чемпионат, как некоторые это делают.
    Ссылка
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 15.11.2021 17:35 (изменен)
    0
    Комментарий свернут. Показать
    сейчас макеевским лгбт-шникам быстро сменят методички, то они визжали - какое плохое Динамо не разрешает играть арендованным, теперь будут визжать - что арендованные будут по приказу Суркиса сливать матч
    ----
    Зеленский же вроде запретил цирк с участием животных , что здесь тогда делают serge_kr днище 1927 и --smart--Forever
    Ссылка
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 15.11.2021 17:33 (изменен)
    0
    Комментарий свернут. Показать
    serge_kr, 15.11.2021 17:24
    Супряга воспитанник Днепра, а не киевской помойки
    так почему ты, любитель мужчин , кричал, что он и Днепр сольют матч Динамо , а после победы днепрян потерялся ?
    Ссылка
    Sergei SSI
    online
    Sergei SSI, 15.11.2021 17:30
    0
    serge_kr, 15.11.2021 17:24
    Супряга воспитанник Днепра, а не киевской помойки
    Киевская помойка, это лимита из даунбасса рыжег,,временно воняющая в столице
    Ссылка
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 15.11.2021 17:00
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Нормальный подход, раз уже Черик стал заложником ситуации
    Ссылка
    FC Liverpool Best!
    online
    FC Liverpool Best!, 15.11.2021 17:44
    -1
    FunnyCat___, 15.11.2021 17:35
    сейчас макеевским лгбт-шникам быстро сменят методички, то они визжали - какое плохое Динамо не разрешает играть арендованным, теперь будут визжать - что арендованные будут по приказу Суркиса сливать матч
    ----
    Зеленский же вроде запретил цирк с участием животных , что здесь тогда делают serge_kr днище 1927 и --smart--Forever
    А ти не задумувався чому саме ЧО дозволили? Чому Дніпро-1 (Кравченку і Дубінчаку) не дозволяють грати проти себе? Очко жим жим? Вже давно пора внести в регламент пункт, що якщо віддаєш в оренду то орендований має право грати проти того клубу. А ЧО дозволили з однієї простої причини: Бо там усі орендовані, і якщо заборонити то не буде кому грати, а практика то потрібна, бо як то кажуть, краще провести 1 матч ніж 10 тренувань. Динамо таке сикло як і Шахтар, які забороняють грати орендованим..
    Ссылка
    Maks23
    Maks23, 15.11.2021 17:01
    -3
    Дай бог..увидим реально кто-то с арендованых .. усилить динамо сможит....
    Ссылка
    serge_kr
    serge_kr, 15.11.2021 17:24
    -4
    FunnyCat___, 15.11.2021 17:20
    Супряга уже сдал однажды хет-триком в ворота Динамо
    помню ты тогда до матча и половину игры кукарекал , что Днепр точно сдаст игру , потом тебя по лицу тряпкой желтой всем сайтом лупили
    Супряга воспитанник Днепра, а не киевской помойки
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 15.11.2021 17:14 (изменен)
    -5
    serge_kr, 15.11.2021 17:11
    Конечно, так еще легче сдавать матч, позорище
    Да, не. Наоборот, арендованные будут вовсю рвать *опу, чтобы доказать румынской Иуде, что зря старый маразматик слил игрока и НЕ разглядел талант слитого.
    Ссылка
    днище 1927
    online
    днище 1927, 15.11.2021 17:28 (изменен)
    -6
    Специально чтобы свои разницу голов сделали ,дно оно и в Африке дно
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 15.11.2021 17:05
    -7
    Ну пля, взяли и укатили камень, который хотелось-бы бросить в огород голубой лагуны
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности