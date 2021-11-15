Динамо разрешило. Черноморец готовится использовать арендованных

Генеральный директор «Черноморца» Анатолий Мисюра дал понять, что все арендованные у «Динамо» футболисты смогут сыграть против киевлян в следующем туре УПЛ.
«Сегодня совместно с нашими партнерами по арендованным футболистам было принято решение по данному вопросу. Могу сказать, что на его основании участниками предстоящего поединка в составе нашей команды может быть любой из этих игроков», - сказал Мисюра.
«Черноморец» арендовал у киевлян более 10 игроков, включая Владислава Ваната, Роман Вантух, Кристиан Биловар, Мохаммед Кадири, Георгия Цитаишвили.
Ранее матч, который должен был пройти в Одессе 19 ноября, перенесли в Киев.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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По хорошему таких запретов вообще не должно быть в принципе. На уровне ФИФА.
Респект
помню ты тогда до матча и половину игры кукарекал , что Днепр точно сдаст игру , потом тебя по лицу тряпкой желтой всем сайтом лупили
Возвращайся в свой сказочный лес (с)
Фаннь приходи к нам ещё - кроты будут скучать без тебя
Возвращайся в свой сказочный лес (с)
Фаннь приходи к нам ещё - кроты будут скучать без тебя
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Зеленский же вроде запретил цирк с участием животных , что здесь тогда делают serge_kr днище 1927 и --smart--Forever
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Зеленский же вроде запретил цирк с участием животных , что здесь тогда делают serge_kr днище 1927 и --smart--Forever
помню ты тогда до матча и половину игры кукарекал , что Днепр точно сдаст игру , потом тебя по лицу тряпкой желтой всем сайтом лупили
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