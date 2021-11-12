Матч Черноморец - Динамо было решено перенести в Киев

Клуб УПЛ «Динамо» Киев объявил о том, что выездной матч 15-го тура УПЛ против «Черноморца» состоится не в Одессе, а в столице Украины.
Сообщается, что обе стороны согласились с таким вариантом. Игра состоится на стадионе имени Лобановского.
Матч состоится 19 ноября, начало в 19:30.
«Динамо» после неудачи в минувшем туре позволило «Шахтеру» догнать киевлян. Обе команды набрали по 35 очков.
Ранее в сезоне матч «Мариуполь» - «Шахтер» был перенесен в Ковалевку на стадион «Колоса».
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Согласно чертежам, особняк четырехэтажный, внутри 114 помещений. На первом этаже — склады для платьев, ковров, чемоданов и скатертей. Есть и отдельная комната зарезервирована для хранения в ней коллекции ШУБ ,
вытоптали газон на стадионе в Одессе.
У вас есть свой
то почему бы и нет...
так филейная часть 🔥 , оттого что ее шахтер мокнули в тоже, что он сам и наделал
скули-скули безработная
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.