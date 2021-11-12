Матч Черноморец - Динамо было решено перенести в Киев

Клуб УПЛ «Динамо» Киев объявил о том, что выездной матч 15-го тура УПЛ против «Черноморца» состоится не в Одессе, а в столице Украины.

Сообщается, что обе стороны согласились с таким вариантом. Игра состоится на стадионе имени Лобановского.

Матч состоится 19 ноября, начало в 19:30.

«Динамо» после неудачи в минувшем туре позволило «Шахтеру» догнать киевлян. Обе команды набрали по 35 очков.

Ранее в сезоне матч «Мариуполь» - «Шахтер» был перенесен в Ковалевку на стадион «Колоса».