Матч Черноморец - Динамо было решено перенести в Киев

Игра состоится на стадионе имени Лобановского

  • 12.11.2021 15:22
  • 2311 просмотров
  • 40 комментариев
Матч Черноморец - Динамо было решено перенести в Киев
© fcdynamo.kiev.ua

Клуб УПЛ «Динамо» Киев объявил о том, что выездной матч 15-го тура УПЛ против «Черноморца» состоится не в Одессе, а в столице Украины.

Сообщается, что обе стороны согласились с таким вариантом. Игра состоится на стадионе имени Лобановского.

Матч состоится 19 ноября, начало в 19:30.

«Динамо» после неудачи в минувшем туре позволило «Шахтеру» догнать киевлян. Обе команды набрали по 35 очков.

Ранее в сезоне матч «Мариуполь» - «Шахтер» был перенесен в Ковалевку на стадион «Колоса».

Источник — ФК Динамо Киев

(10 голосов)

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Комментарии
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    Phantom1993
    Phantom1993, 12.11.2021 15:26
    +5
    Блин, как уже задолбало это все, что за чемпионат, гов..о какое то, а потом наши клубы позорятся в Европе, фуу...
    Ссылка
    ENJOY--
    ENJOY--, 12.11.2021 15:35
    +4
    serge_kr, 12.11.2021 15:28
    А как же я болельщики Черноморца?! Даже лень им с своим фармом на выезд ехать.
    болельщики черноморца забрасывают клубный автобус фаерами и обьявили бойкот клубу
    Ссылка
    MAd___KrOT
    online
    MAd___KrOT, 12.11.2021 16:32
    +3
    Журналисты программы схема получили в свое распоряжение детальный план дома кума Путина, а также сумели несколько раз запустить над территорией дрон с высокоточной камерой, заснявшей роскошный образ жизни политика.
    Согласно чертежам, особняк четырехэтажный, внутри 114 помещений. На первом этаже — склады для платьев, ковров, чемоданов и скатертей. Есть и отдельная комната зарезервирована для хранения в ней коллекции ШУБ ,
    Ссылка
    Kevko
    Kevko, 12.11.2021 16:04
    +3
    Burevestnik, 12.11.2021 15:57
    футболисты сборной Украины и Болгарии
    вытоптали газон на стадионе в Одессе.
    Газон вытоптали, семечек на трибунах наплевали, стаканчиков пивных понабрасывали... Как в таких условиях можно играть?! Тем более с командой из Лиги чемпионов...
    Ссылка
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 12.11.2021 15:44
    +3
    Взагалі могли в конче заспі зіграти
    Ссылка
    Умник
    Умник, 12.11.2021 15:34
    +3
    xvalenok02, 12.11.2021 15:26
    А причина переноса?
    Наш фарм как хотим так и будет.
    У вас есть свой
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 12.11.2021 15:26
    +3
    если Марик принимает ШД в Коваливке,
    то почему бы и нет...
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 12.11.2021 16:09 (изменен)
    +2
    поехавшая тимофеючка с трех аккаунтов уже строчит
    так филейная часть 🔥 , оттого что ее шахтер мокнули в тоже, что он сам и наделал
    скули-скули безработная
    Ссылка
    zac1310
    online
    zac1310, 12.11.2021 15:38
    +2
    Динамо - Динамо U21, будут упираться первый тайм, но скатают 0-3, та и ДК не утомится от перелета-переезда
    Ссылка
    ENJOY--
    ENJOY--, 12.11.2021 15:36
    +2
    а в принципе правильно... нафига бабки тратить на поездку в Одессу, проще отдать налом черноморцу
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    Kevko
    Kevko, 12.11.2021 15:35
    +2
    Лучше было бы сразу перенести на тренировочную базу Динамо.
    Ссылка
    zac1310
    online
    zac1310, 12.11.2021 15:35
    +2
    та все равно! Результат предсказуемый и так, и так
    Ссылка
    Lupulov1958
    Lupulov1958, 12.11.2021 16:40
    +1
    Vladislav Pohily, 12.11.2021 16:32
    Видимо, как и в случае с Мариуполем, возникла необходимость провести экстренные ремонтные работы на стадионе). А если серьезно, то футбол у нас явно не для болельщиков. После таких решений - это очевидно. Не нужно потом говорить о пустых трибунах и нежелании людей платить за трансляции.
    Наконец начали понимать ,что футбол для верхушки УЕФА
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 12.11.2021 16:32
    +1
    xvalenok02, 12.11.2021 15:26
    А причина переноса?
    Видимо, как и в случае с Мариуполем, возникла необходимость провести экстренные ремонтные работы на стадионе). А если серьезно, то футбол у нас явно не для болельщиков. После таких решений - это очевидно. Не нужно потом говорить о пустых трибунах и нежелании людей платить за трансляции.
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 12.11.2021 15:26
    +1
    А причина переноса?
    Ссылка
    Lupulov1958
    Lupulov1958, 12.11.2021 16:45
    0
    Бугор, 12.11.2021 15:56
    Этот фарм даже хуже арендупаля,позор Одессе легла под голубое кипрское опзже
    Это не Одесса легла а донецкий хозяин ЧО Климов, который зажимал деньги тараньку купить.
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    MAd___KrOT
    online
    MAd___KrOT, 12.11.2021 16:26 (изменен)
    0
    Могли сыграть в загородном Доме у суркиса или Медведчука, у медедведука вчера нашли в доме хранилище для Шуб кипрских
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    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 12.11.2021 16:25
    0
    Ну на фарме голубятня отыграется, после последней неудачи - клоун Гармаш раз 7 упадёт в штрафной
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    grifon.
    grifon., 12.11.2021 16:17
    0
    чого питаєшь? теж приєднатись хочешь?
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    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 12.11.2021 16:03
    0
    ДК не любят нигде ,ну и Черноморцу туда дорога
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