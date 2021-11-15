У Олимпии осталось 2 дня, чтоб заплатить Динамо $5,5 миллионов за Дерлиса

Дедлайн – 17 ноября

  • 15.11.2021 21:23
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У Олимпии осталось 2 дня, чтоб заплатить Динамо $5,5 миллионов за Дерлиса
© ABC Digital Paraguay. Дерлис Гонсалес

Парагвайская «Олимпия» имеет в распоряжении лишь два дня, чтобы выполнить решение Спортивного арбитражного суда Лозанны и заплатить киевскому «Динамо» долг по трансферу хавбека Дерлиса Гонсалеса.

Речь идет о сумме в 5,5 миллионов долларов США, которые «Олимпия» обязана перевести на счета «Динамо» до 17 ноября.

В понедельник «Олимпия» получила нового президента клуба, которым стал Мигель Кардона. Формально тот еще не приступил к исполнению своих обязанностей, но уже занимается решением насущных вопросов, хотя пока у «Олимпии» денег на выплату долга «Динамо» нет.

Очевидно, если «Олимпия» так и не рассчитается с «Динамо» в установленный срок за Дерлиса Гонсалеса, на парагвайский клуб будут наложены санкции.

Источник — ABC Digital Paraguay

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