Парагвайской Олимпии дали 45 дней, чтобы заплатить Динамо $5,5 млн

Южноамериканцы никак не закроют долг по трансферу Дерлиса Гонсалеса

  • 13.10.2021 09:23
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Парагвайской Олимпии дали 45 дней, чтобы заплатить Динамо $5,5 млн
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дерлис Гонсалес

Спортивный арбитражный суд Лозанны встал на сторону киевского «Динамо» в споре с парагвайской «Олимпией» по трансферу хавбека Дерлиса Гонсалеса, который был осуществлен в феврале минувшего года.

Согласно вердикту судей, «Олимпия» обязана заплатить «Динамо» 5 миллионов долларов основного долга плюс 10% от этой суммы в виде процентов.

На оплату долгов у «Олимпии» есть 45 дней, после чего к клубу будут применены штрафные санкции, начиная от запрета на трансферную деятельность и заканчивая снятием очков в чемпионате.

В текущем сезоне Дерлис Гонсалес провел за «Олимпию» 21 матч во всех турнирах, отличившись 6 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Источник — ABC Digital Paraguay

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