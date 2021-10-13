Парагвайской Олимпии дали 45 дней, чтобы заплатить Динамо $5,5 млн

Спортивный арбитражный суд Лозанны встал на сторону киевского «Динамо» в споре с парагвайской «Олимпией» по трансферу хавбека Дерлиса Гонсалеса, который был осуществлен в феврале минувшего года.
Согласно вердикту судей, «Олимпия» обязана заплатить «Динамо» 5 миллионов долларов основного долга плюс 10% от этой суммы в виде процентов.
На оплату долгов у «Олимпии» есть 45 дней, после чего к клубу будут применены штрафные санкции, начиная от запрета на трансферную деятельность и заканчивая снятием очков в чемпионате.
В текущем сезоне Дерлис Гонсалес провел за «Олимпию» 21 матч во всех турнирах, отличившись 6 забитыми мячами и 3 результативными передачами.
Источник — ABC Digital Paraguay
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