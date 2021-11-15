Александр ПЕТРАКОВ: «Возможно, я еще не заслужил удачу в сборной Украины»

Сборная Украины готовится к последнему матчу отбора ЧМ-2022

  • 15.11.2021 19:00
  • 1496 просмотров
  • 13 комментариев
Александр ПЕТРАКОВ: «Возможно, я еще не заслужил удачу в сборной Украины»
© uaf.ua

Наставник сборной Украины Александр Петраков рассказал о ситуации в команде перед последним матчем отбора ЧМ-2022 против Боснии.

Игра состоится 16 ноября, начало в 21:45.

- Прокомментируйте прошлый матч Боснии. Вам теперь только победа нужна.

- Игру соперника комментировать не буду. Прошлый матч мне не нужен. А нам нужна только победа, будем играть ради нее.

- Будет у Боснии много молодых теперь в составе. Будет ли вам легче?

- Не знаю, будет ли легче нам теперь. Такой результат у них был в прошлом матче. То, что у соперника, возможно, выйдут молодые, то нам будет тяжелее. Те ребята захотят показать себя, чтобы их увидели и пригласили. Так что будет нам тяжело.

- Готовы ли все игроки? Что по поводу Забарного и Шапаренко.

- Сейчас будет тренировка. Все здоровы, все 25 игроков. Все тесты негативные. Готовимся к игре.

- Где место Гармаша: вы видите его в полузащите или атаке?

- Я его хорошо знаю, а вот вы все увидите завтра на поле.

- Будете ли вы следить за матчем Финляндия - Франция в режиме онлайн? И как решить проблему реализации моментов?

- Я не буду следить за матчем конкурентов, и говорить никто ребятам ничего не будет. Что касается реализации, то в сборной совсем другие тренировки. Подтягивать реализацию в клубах нужно.

- Почему так много ничьих?

- Я только принял команду недавно. Возможно, не везет где-то. Возможно, я еще не заслужил свою удачу. Возможно, завтра что-то будет.

- Вы изменили свой подход к публичной критике. Ее с недавнего времени стало меньше. Почему?

- Это опыт. Опыт - большое дело. Это и для меня опыт, и для игроков.

- Как поздравили Витю Цыганкова с днем рождения?

- Перед тренировкой подарим футболку и поздравим. И все. Завтра он должен поздравить и себя, и всю Украину.

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex Suz
    Alex Suz, 15.11.2021 19:03
    +4
    УДАЧИ ТРЕНЕРУ И игрокам
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    Alex Danchenko
    Alex Danchenko, 15.11.2021 19:18
    +1
    MAd___KrOT, 15.11.2021 19:15
    Нужно ещё по больше шрифтом на форме набить героям слава тогда выиграем ЧМ ,после того как это набили если честно сборная перестала играть
    Хто тебе з палати випустив?
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 15.11.2021 19:11
    +1
    MAd___KrOT, 15.11.2021 19:09
    Если мы не обыгрываем казахов или например Андорру в дальнейшем ,то не Петраков виноват как тренер ,а Шахтер ,Дынымо ,Манчестер Сити ,Аталанты Вест Хемы ну сдюшору где они занимались ???
    Если мы не обыгрываем Казахстан, это показывает класс нынешних и бывших игроков Шахтера
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    Disiny7
    online
    Disiny7, 15.11.2021 19:04
    +1
    Все верно!
    В сборную приглашаются лучшие игроки страны и априори эти игроки должны были в СДЮШорах и клубах заслужить право на вызов в сборную своей игрой и умением реализовывать моменты.
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 15.11.2021 19:19
    0
    MAd___KrOT, 15.11.2021 19:15
    Нужно ещё по больше шрифтом на форме набить героям слава тогда выиграем ЧМ ,после того как это набили если честно сборная перестала играть
    1/4 Финала Евро － это перестали играть? Как раз “Слава Украине” и карта на форме объединили футболистов и они показали лучший результат на Евро.
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    MAd___KrOT
    online
    MAd___KrOT, 15.11.2021 19:20
    -1
    Alex Danchenko, 15.11.2021 19:18
    Хто тебе з палати випустив?
    Зачем ты со всей физиономией пропитого бродяги приполз людей пугать лезь быстро на смереку обратно
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    MAd___KrOT
    online
    MAd___KrOT, 15.11.2021 19:20 (изменен)
    -2
    Aleks04, 15.11.2021 19:19
    1/4 Финала Евро － это перестали играть? Как раз “Слава Украине” и карта на форме объединили футболистов и они показали лучший результат на Евро.
    спасибо шведу за победу,а героем слава Нужно ещё на лбу им набить может чемпионат мира эта надпись поможет выиграть,и Павелко еще на сердце игоркам набить
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    kortizol
    kortizol, 15.11.2021 19:11
    -4
    надо поднянуть украинский, тогда точно заслужишь, и всем остальным футболистам сборной украинский подтянуть
    Ссылка
    MAd___KrOT
    online
    MAd___KrOT, 15.11.2021 19:09 (изменен)
    -4
    Disiny7, 15.11.2021 19:04
    Все верно!
    В сборную приглашаются лучшие игроки страны и априори эти игроки должны были в СДЮШорах и клубах заслужить право на вызов в сборную своей игрой и умением реализовывать моменты.
    Если мы не обыгрываем казахов или например Андорру в дальнейшем ,то не Петраков виноват как тренер ,а Шахтер ,Дынымо ,Манчестер Сити ,Аталанты Вест Хемы ну сдюшору где они занимались ???
    Ссылка
    MAd___KrOT
    online
    MAd___KrOT, 15.11.2021 19:15 (изменен)
    -5
    kortizol, 15.11.2021 19:11
    надо поднянуть украинский, тогда точно заслужишь, и всем остальным футболистам сборной украинский подтянуть
    Нужно ещё по больше шрифтом на форме набить героям слава тогда выиграем ЧМ ,после того как это набили если честно сборная перестала играть
    Ссылка
    MAd___KrOT
    online
    MAd___KrOT, 15.11.2021 19:13
    -5
    Aleks04, 15.11.2021 19:11
    Если мы не обыгрываем Казахстан, это показывает класс нынешних и бывших игроков Шахтера
    Ну спасибо Дынамо,за Мыколенко с финами ,ну и Караваю что в дынамо научился быть привозом как и Мыкола
    Ссылка
    kortizol
    kortizol, 15.11.2021 19:13
    -6
    а тех кто не сможет подтянуть, тех не вызывать в сборную, зачем нам не патриоты, правильно?
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    MAd___KrOT
    online
    MAd___KrOT, 15.11.2021 18:57
    -8
    Подтягивать реализацию в клубах нужно.,ШО ты мелишь ???? а тебе тренеровать нужно было для начала какой небудь клуб ,,а то с СдюШора в сборную полез
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