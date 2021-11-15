Группа I. Англия забила 10 голов Сан-Марино, Венгрия обыграла Польшу

Заключительный, десятый тур отбора на ЧМ-2022 в европейской группе I не имел уже никакого турнирного значения: сборные Англии и Польши заранее обеспечили сеье первое и второе места соответственно.
Англичане даже без турнирной мотивации поиздевались над командой Сан-Марино – 10:0. Гарри Кейн оформил покер еще в первом тайме. А вот Польша дома проиграла Венгрии – 1:2. Албания минимально обыграла Андорру и сохранила третье место в группе.
Сан-Марино – Англия – 0:10
Голы: Магуайр 6, Фаббри 15 (автогол), Кейн 27, 32, 39, 42, Смит-Роу 58, Мингс 69, Абрахам 78, Сака 79
Польша – Венгрия – 1:2
Голы: Свидерски 62 – Шафер 37, Гадзаг 80
Албания – Андорра – 1:0
Гол: Чекиджи 74
Турнирная таблица группы I:
Источник — Sport.ua
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