Польша
1 : 2
Венгрия
15.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Группа I. Англия забила 10 голов Сан-Марино, Венгрия обыграла Польшу

Завершился отборочный турнир в группе I

  • 15.11.2021 23:55
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Группа I. Англия забила 10 голов Сан-Марино, Венгрия обыграла Польшу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Заключительный, десятый тур отбора на ЧМ-2022 в европейской группе I не имел уже никакого турнирного значения: сборные Англии и Польши заранее обеспечили сеье первое и второе места соответственно.

Англичане даже без турнирной мотивации поиздевались над командой Сан-Марино – 10:0. Гарри Кейн оформил покер еще в первом тайме. А вот Польша дома проиграла Венгрии – 1:2. Албания минимально обыграла Андорру и сохранила третье место в группе.

Сан-Марино – Англия – 0:10
Голы: Магуайр 6, Фаббри 15 (автогол), Кейн 27, 32, 39, 42, Смит-Роу 58, Мингс 69, Абрахам 78, Сака 79

Польша – Венгрия – 1:2
Голы: Свидерски 62 – Шафер 37, Гадзаг 80

Албания – Андорра – 1:0
Гол: Чекиджи 74

Турнирная таблица группы I:

Источник — Sport.ua

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