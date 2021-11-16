Гарет САУТГЕЙТ: «Если бы не заменил Кейна, нам бы позвонили из семьи Руни»

Сборная Англии нанесла сокрушительное поражение Сан-Марино (10:0) в матче отбора на ЧМ-2022.
Нападающий англичан Гарри Кейн в этой игре оформил покер. Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат и выступление Кейна, которого он заменил на 63-й минуте.
«Путевка на чемпионат мира была завоевано на выезде — в Будапеште, в Варшаве, в Албании. Отдам должное всем игрокам и персоналу за очень хороший год. Я очень доволен настроем игроков. Даже в таком матче, как сегодня, они играли со всей серьезностью и показали себя настоящими профессионалами.
Мы никак не можем повлиять на то, с соперниками какого уровня встречаемся, однако то, как мы настраивались на матчи и работали на поле, впечатляет.
Кейн? Он невероятный бомбардир, мы хотели сегодня дать ему шанс проявить себя — и он это сделал. Если бы мы оставили Кейна на поле еще на полчаса , нам бы позвонили из семьи Руни», — сказал Саутгейт.
Отметим, что Уэйн Руни является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, на его счету 53 гола. Кейн уже забил 48 голов за национальную команду.
Англия заняла первое место в группе и напрямую вышла на чемпионат мира в Катаре.
Источник — ITV.com
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