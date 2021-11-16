Кейн установил рекорд сборной Англии по голам за год

Форвард побил 100-летнее достижение

  • 16.11.2021 02:05
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Кейн установил рекорд сборной Англии по голам за год
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отбора ЧМ-2022 Англия поиздевалась над Сан-Марино, отгрузив футбольному карлику десять голов.

Четыре мяча в этой игре забил Гарри Кейн. Таким образом, на счету форварда 16 голов за национальную команду в 2021 году. Таким образом, он установил новый рекорд по голам за сборную Англии за календарный год.

Ранее это достижение установил Джордж Хилсдон в 1908 году, забив 12 мячей. В 1927 году этот результат повторил Дикси Дин.

Источник — Opta

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