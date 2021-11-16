В матче отбора ЧМ-2022 Англия поиздевалась над Сан-Марино, отгрузив футбольному карлику десять голов.
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Англия).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Англия).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Тайрон Мингс (Англия).
|68'
|Dante Rossi (Сан-Марино) получает красную карточку.
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Англия).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
|39'
|ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Англия).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
|27'
|ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Англия).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Англия).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Магуайр (Англия).
Источник — Sport.ua
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