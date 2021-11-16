Сан-Марино
0 : 10
Англия
15.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Сан-Марино – Англия – 0:10. Пробили десятку. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча отбора ЧМ-2022

  • 16.11.2021 00:47
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Сан-Марино – Англия – 0:10. Пробили десятку. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отбора ЧМ-2022 Англия поиздевалась над Сан-Марино, отгрузив футбольному карлику десять голов.

События матча
79' ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Англия).
78' ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Англия).
69' ГОЛ ! Мяч забил Тайрон Мингс (Англия).
68' Dante Rossi (Сан-Марино) получает красную карточку.
58' ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Англия).
42' ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
39' ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Англия).
32' ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
27' ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Англия).
15' ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Англия).
6' ГОЛ ! Мяч забил Харри Магуайр (Англия).

Источник — Sport.ua

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