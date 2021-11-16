Известны 10 команд, которые сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2022

Осталось узнать еще двух претендентов

  • 16.11.2021 00:30
  • 2437 просмотров
  • 9 комментариев
Известны 10 команд, которые сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2022
© УЕФА

В понедельник еще три группы отбора ЧМ-2012 сыграли заключительные матчи. 
 
Таким образом, на данный момент известны семь команд, которые заняли вторые места в своих группах и сыграют в плей-офф раунде квалификации ЧМ. Это Португалия, Швеция, Италия, Шотландия, Россия, Польша и Северная Македония.

Также в плей-офф через Лигу наций вышла Австрия. Право на участие добыли еще и Уэльс с Чехией (второе место в группе E либо по квоте Лиги наций)
 
Завтра предстоит узнать делегатов в стыковые матчи от групп D (Украина или Финляндия), и G (Нидерланды, Турция или Норвегия).

В случае выхода в стыки Украины мы точно будем несеяными. Потенциальные соперники: Португалия, Шотландия, Италия + еще два варианта. 

Жеребьевка плей-офф пройдет 26 ноября. 12 команд разыграют всего три путевки в марте следующего года. Будет два раунда (полуфинал, финал) по одному матчу.

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Игорь Нестеренко
    Игорь Нестеренко, 16.11.2021 00:53
    +4
    Якщо від Європи 13 команд і такі команди як Португалія та Італія вимушені битися за останні путівки на ЧС, то хто ж та решта 19 команд "щасливчиків"-учасників? хай там, хоч криві, але відомі Аргентина, Бразилія, Мексика... а іншим достойникам краще не вилазити зі своїх конфедерацій
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    umnuy2
    umnuy2, 16.11.2021 00:51
    +1
    kortizol, 16.11.2021 00:48
    барабанная дробь, максимум боснийцев мы пройдём. с португалами один раз в истории вымучили победу, но в двухматчевом противостоянии никаких шансов, с италией тем более, даже с бритами их не будет.
    1 матч
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    Spectra
    Spectra, 16.11.2021 01:19 (изменен)
    0
    Надо играть со всеми это же плей-офф, а не стыковые матчи, у слабых командах в 1 матче больше шансов выиграть, чем в двух, а так может случится что Португалию и Италия будут разыгравать одну путевку на ЧМ, а нам бы Шотландию и Турков или Шведов, хотя подождем нам еще надо выйти в плей-офф!
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    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 16.11.2021 01:19
    0
    Рашистов на Поляков!!
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 16.11.2021 00:59
    0
    ПОвезет Италии и Португалии -их точно в одну четверку не загонят -чуйка.
    НЕ хотелось бы Украину к ним.
    В последнюю четверку пойдет отдельно от португалов и итальянцев Россия. Чистое Везение при Жеребьевке..
    Мы с ними не можем сыграть.
    /
    Вывод.
    Если Украина выйдет в плей-офф, то будет сражаться в одной четверке или с Португалией или Италией. Что очень проблематично...
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 16.11.2021 00:57
    0
    На данный момент
    Сеяными будут, и полуфинал сыграют дома:
    1. Точно Португалия 17 (+11 разница)
    2. Точно Шотландия 17 (+7 )
    3. Точно Италия 16 (+11).
    4. Точно Россия 16 (+8).
    5 . ??? Наверное Уэльс
    6. ?Скорее Швеция 15 (+6)
    /
    Непонятно сеяны или нет :
    Турция 12 (+1) /15, для посева последний матч надо выиграть +6 мячей
    или Норвегия 12 (+2) /15 , для посева последний матч надо выиграть +5 мячей
    или даже Нидерланды 14 (+10) не сеяны /15 (+10) будут сеяны
    Уэльс ( если 3-е , то через ЛН - несеяны)14 (+5) /15/17 .
    Или Чехия 11/14(будут несеяны, если пройдут)
    /
    Несеяны точно:
    Польша 14 (+9)
    Украина 9 (+1) /12 или Финляндия 11 (+2)/12/14 (+2)
    Северная Македония 12.
    Австрия (по квоте ЛН)
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    kortizol
    kortizol, 16.11.2021 00:51
    0
    umnuy2, 16.11.2021 00:51
    1 матч
    аа, ну тогда шансы есть на чудо.
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 16.11.2021 00:58
    -1
    Почему Уэльс будет посеян ?
    Ну во первых Уэльс играет дома с бельгийцами. И Бельгии ничего не надо.
    Во-вторых Уэльсу для посева хватит и ничьей.
    В этом случае Турция должна победить +4 в гостях Черногорию, а черногорцы дома играют очень хорошо , не проигрывают никому , даже 2:2 с Бельгией.
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    kortizol
    kortizol, 16.11.2021 00:48 (изменен)
    -2
    барабанная дробь, максимум боснийцев мы пройдём. с португалами один раз в истории вымучили победу, но в двухматчевом противостоянии никаких шансов, с италией тем более, даже с бритами их не будет.
    Ссылка
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