Известны 10 команд, которые сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2022

В понедельник еще три группы отбора ЧМ-2012 сыграли заключительные матчи.



Таким образом, на данный момент известны семь команд, которые заняли вторые места в своих группах и сыграют в плей-офф раунде квалификации ЧМ. Это Португалия, Швеция, Италия, Шотландия, Россия, Польша и Северная Македония.

Также в плей-офф через Лигу наций вышла Австрия. Право на участие добыли еще и Уэльс с Чехией (второе место в группе E либо по квоте Лиги наций)



Завтра предстоит узнать делегатов в стыковые матчи от групп D (Украина или Финляндия), и G (Нидерланды, Турция или Норвегия).

В случае выхода в стыки Украины мы точно будем несеяными. Потенциальные соперники: Португалия, Шотландия, Италия + еще два варианта.

Жеребьевка плей-офф пройдет 26 ноября. 12 команд разыграют всего три путевки в марте следующего года. Будет два раунда (полуфинал, финал) по одному матчу.