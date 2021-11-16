Известны 10 команд, которые сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2022

В понедельник еще три группы отбора ЧМ-2012 сыграли заключительные матчи.
Таким образом, на данный момент известны семь команд, которые заняли вторые места в своих группах и сыграют в плей-офф раунде квалификации ЧМ. Это Португалия, Швеция, Италия, Шотландия, Россия, Польша и Северная Македония.
Также в плей-офф через Лигу наций вышла Австрия. Право на участие добыли еще и Уэльс с Чехией (второе место в группе E либо по квоте Лиги наций)
Завтра предстоит узнать делегатов в стыковые матчи от групп D (Украина или Финляндия), и G (Нидерланды, Турция или Норвегия).
В случае выхода в стыки Украины мы точно будем несеяными. Потенциальные соперники: Португалия, Шотландия, Италия + еще два варианта.
Жеребьевка плей-офф пройдет 26 ноября. 12 команд разыграют всего три путевки в марте следующего года. Будет два раунда (полуфинал, финал) по одному матчу.
Источник — Sport.ua
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НЕ хотелось бы Украину к ним.
В последнюю четверку пойдет отдельно от португалов и итальянцев Россия. Чистое Везение при Жеребьевке..
Мы с ними не можем сыграть.
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Вывод.
Если Украина выйдет в плей-офф, то будет сражаться в одной четверке или с Португалией или Италией. Что очень проблематично...
Сеяными будут, и полуфинал сыграют дома:
1. Точно Португалия 17 (+11 разница)
2. Точно Шотландия 17 (+7 )
3. Точно Италия 16 (+11).
4. Точно Россия 16 (+8).
5 . ??? Наверное Уэльс
6. ?Скорее Швеция 15 (+6)
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Непонятно сеяны или нет :
Турция 12 (+1) /15, для посева последний матч надо выиграть +6 мячей
или Норвегия 12 (+2) /15 , для посева последний матч надо выиграть +5 мячей
или даже Нидерланды 14 (+10) не сеяны /15 (+10) будут сеяны
Уэльс ( если 3-е , то через ЛН - несеяны)14 (+5) /15/17 .
Или Чехия 11/14(будут несеяны, если пройдут)
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Несеяны точно:
Польша 14 (+9)
Украина 9 (+1) /12 или Финляндия 11 (+2)/12/14 (+2)
Северная Македония 12.
Австрия (по квоте ЛН)
Ну во первых Уэльс играет дома с бельгийцами. И Бельгии ничего не надо.
Во-вторых Уэльсу для посева хватит и ничьей.
В этом случае Турция должна победить +4 в гостях Черногорию, а черногорцы дома играют очень хорошо , не проигрывают никому , даже 2:2 с Бельгией.
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