Таблицы квалификации ЧМ-2022. Как Украине пролезть на мундиаль?

16 ноября завершится групповой турнир квалификации чемпионата мира 2022.

Сборной Украины предстоит непростой выездной матч против Боснии и Герцеговины. В другом поединке игрового дня группы D Финляндия будет принимать Францию.

Команде Петракова нужна только победа над Боснией, плюс потеря очков Финляндией.

Первым дополнительным критерием при равенстве очков является разница мячей, затем учитывается количество забитых мячей во всех матчах, далее идет критерий – личные встречи.

Важный нюанс. Украина имеет разницу мячей +1, у Финляндии разница +2. Пусть финны сыграют вничью (например, 0:0), у них станет 12 очков, и разница останется +2. Допустим, Украина выиграет у Боснии в один мяч (пусть 1:0), тогда разница мячей тоже будет +2, и дальше учитываются забитые мячи. Если и там будет равенство (например, 10–8 у обеих команд), вступит в силу критерий – личные встречи, где перевес у команды Петракова (1:1 дома, 2:1 на выезде).

Таким образом, если вдруг Украина победит Боснию в один мяч, то забить надо хотя бы на один гол больше, чем Финляндия в этот день (если финны играют вничью с Францией).

Победа над Боснией с разницей в два мяча гарантирует второе место Украине, если Финляндия не возьмет 3 очка в игре с Францией.

15 ноября сыграли последний тур команды групп C, F, I. Главные события игрового дня:

Определены обладатели 9 из 10 прямых путевок на мундиаль:

Сербия (группа A)

(группа A) Испания (группа B)

(группа B) Швейцария (группа C)

(группа C) Франция (группа D)

(группа D) Бельгия (группа E)

(группа E) Дания (группа F)

(группа F) Хорватия (группа H)

(группа H) Англия (группа I)

(группа I) Германия (группа J)

(группа J) победитель группы G [Нидерланды, Турция или Норвегия]

Также известны 10 сборных из 12, которые сыграют в раунде плей-офф:

Португалия (группа A) – сеяная в полуфинале

(группа A) – в полуфинале Швеция (группа B)

(группа B) Италия (группа C) – сеяная в полуфинале

(группа C) – в полуфинале Уэльс (группа E / Лига наций)

(группа E / Лига наций) Чехия (группа E / Лига наций)

(группа E / Лига наций) Шотландия (группа F) – сеяная в полуфинале

(группа F) – в полуфинале Австрия (група F / Лига наций) – несеяная в полуфинале

(група F / Лига наций) – несеяная в полуфинале Россия (группа H) – сеяная в полуфинале

(группа H) – в полуфинале Польша (группа I)

(группа I) Северная Македония (группа J) – несеяная в полуфинале

(группа J) – несеяная в полуфинале вторая команда группы D [Финляндия или Украина]

вторая команда группы G [Нидерланды, Турция или Норвегия]

Сборная Украины, если выиграет у Боснии и сумеет пробиться в плей-офф квалификации, будет в числе несеяных в полуфинале. Вероятными соперниками на данный момент являются сеяные Италия, Португалия, Шотландия. Против России украинская команда не сыграет, поскольку УЕФА разводит эти сборных по разным парам.

Напрямую в финальный раунд выходят команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций (учитываются только победители дивизионов) в марте 2022 года будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Квалификация ЧМ-2022

10-й тур, 15 ноября, 21:45

Австрия – Молдова – 4:1

– Молдова – 4:1 Албания – Андорра – 1:0

– Андорра – 1:0 Израиль – Фарерские острова – 3:2

– Фарерские острова – 3:2 Польша – Венгрия – 1:2

– 1:2 Сан-Марино – Англия – 0:10

– 0:10 Северная Ирландия – Италия – 0:0

Швейцария – Болгария – 4:0

– Болгария – 4:0 Шотландия – Дания – 2:0

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022