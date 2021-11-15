Дания проиграла, но попала на ЧМ. Шотландия сыграет в стыковых матчах

Состоялись заключительные матчи отбора ЧМ-2022 в группе F.
Дания впервые потеряла очки, но уверенно финишировала первой. В стыки идет Шотландия.
Австрия крупно обыграла Молдову, но осталась четвертой, На третьем месте завершил Израиль.
Квалификация ЧМ-2022. Группа F
Шотландия – Дания – 2:0
Гол: 1:0 – 35 Суттар, 2:0 – 86 Адамс.
Австрия – Молдова – 4:1
Голы: 1:0 – 4 Арнаутович, 2:0 – 21 Триммель, 3:0 – 55, пенальти Арнаутович, 3:1 – 60 Николэеску, 4:1 – 83 Любичич.
Израиль – Фарерские острова – 3:2
Голы: 1:0 – 30, пенальти Даббур, 2:0 – 58 Вейсман, 2:1 – 62 Ватнхамар, 2:2 – 72 Ольсен, 3:2 – 74 Перец.
Источник — Sport.ua
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