Шотландия
2 : 0
Дания
15.11.2021, FT

Дания проиграла, но попала на ЧМ. Шотландия сыграет в стыковых матчах

Австрия завершила борьбу в отборе

  • 15.11.2021 23:36
  • 408 просмотров
  • 3 комментария
Дания проиграла, но попала на ЧМ. Шотландия сыграет в стыковых матчах
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись заключительные матчи отбора ЧМ-2022 в группе F.
 
Дания впервые потеряла очки, но уверенно финишировала первой. В стыки идет Шотландия.
 
Австрия крупно обыграла Молдову, но осталась четвертой, На третьем месте завершил Израиль.
 
Квалификация ЧМ-2022. Группа F
 
Шотландия – Дания – 2:0
Гол: 1:0 – 35 Суттар, 2:0 – 86 Адамс.
 
Австрия – Молдова – 4:1
Голы: 1:0 – 4 Арнаутович, 2:0 – 21 Триммель, 3:0 – 55, пенальти Арнаутович, 3:1 – 60 Николэеску, 4:1 – 83 Любичич.
 
Израиль – Фарерские острова – 3:2
Голы: 1:0 – 30, пенальти Даббур, 2:0 – 58 Вейсман, 2:1 – 62 Ватнхамар, 2:2 – 72 Ольсен, 3:2 – 74 Перец.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    adidas777
    adidas777, 15.11.2021 23:50
    0
    А кстати Шотландцы случайно не сеянными будут, после сегодняшней победы?
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    Archie FireLion
    Archie FireLion, 15.11.2021 23:46
    0
    Шотландия неплохой вариант для плей офф, если наши туда ещё попадут.
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    если будем так играть
    online
    если будем так играть, 15.11.2021 23:44
    0
    Королевство всех имеет.
    Северная Ирландия Италию вышвырнула в офф, отомстив за Англию
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