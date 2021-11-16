Сборная Австрии разгромила Молдову в матче отбора на чемпионат мира-2022. Встреча закончилась со счетом 4:1.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Деян Любичич (Австрия).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Йон Николаеску (Молдова).
|55'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марко Арнаутович (Австрия).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Триммель (Австрия).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Австрия).
Источник — Футбол 1/2/3
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