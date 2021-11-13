Расклад для сборной Украины на последний тур отбора в группе D

Украине нужно побеждать Боснию и Герцеговину и надеяться на осечку Финляндии

  • 13.11.2021 23:50
  • 2716 просмотров
  • 17 комментариев
Расклад для сборной Украины на последний тур отбора в группе D
© УАФ

После того, как Финляндия обыграла Боснию и Герцеговину, в последнем туре группового турнира не все будет зависеть от сборной Украины. Франция разгромила Казахстан и, набрав 15 очков, за тур до финиша гарантировала себе первое место и путевку в Катар. Босния и Герцеговина, имея в активе 7 очков, выше третьего места уже точно не поднимется.

Таким образом, второе место разыграют Финляндия и Украина (проиграв Боснии, мы можем финишировать и четвертыми). После семи матчей у Финляндии 11 очков и впереди домашний матч с немотивированной Францией, у Украины 9 очков и матч с Боснией, в котором нас устроит только победа.

Однако даже три очка в поединке с Боснией и Герцеговиной не гарантируют «сине-желтым» второе место в группе, которое даст возможность сыграть в матчах плей-офф. Итак, рассмотрим возможные варианты событий.

Важно! В турнирах ФИФА при равном количестве очков считаются такие дополнительные показатели: разница мячей, забитые мячи, личные встречи.

Вариант 1

Украина обыгрывает Боснию и Герцеговину, Финляндия проигрывает Франции. Украина – 12 очков и второе место, Финляндия – 11 очков.

Вариант 2

Украина обыгрывает Боснию и Герцеговину, Финляндия играет вничью с Францией, забив меньше, чем Украина в Зенице.

Например: Босния и Герцеговина – Украина – 0:1, Финляндия – Франция – 0:0

Разница забитых/пропущенных у Украины и Финляндии 10:8, но второе место по личным встречам (1:1 и 2:1) занимает Украина

Вариант 3

Украина минимально обыгрывает Боснию и Герцеговину, а Финляндия играет в результативную ничью с Францией.

Например: Босния и Герцеговина – Украина – 0:1, Финляндия – Франция – 1:1

Разница забитых/пропущенных у Украины 10:8, у Финляндии 11:9 и второе место за счет большего числа забитых голов занимают финны.

Таким образом, сборной Украины во вторник нужно обязательно обыгрывать Боснию и Герцеговину и надеяться на осечку Финляндии в домашнем поединке с Францией. Нашу сборную устроит и ничья финнов с французами, но только в том случае, если мы забьем Боснии больше мячей (и выиграем при этом), чем Финляндия Франции. 

Победа над Боснией с разницей в два мяча гарантирует второе место Украине при любой ничьей в матче Финляндия - Франция.     

Источник — Sport.ua

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 14.11.2021 00:04 (изменен)
    +4
    у Финнов лавки нет, придётся играть всем кто сегодня, а они сегодня потратили очень много сил не понятно в каком они будут состоянии! а Франции поставит молодежкаэу которая будет рвать чтобы поехать на ЧМ, так что все в наших руках обыграем Боснию в 2 мяча, вполне вероятно мы в плей-офф!
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    MasterSith_2013
    MasterSith_2013, 14.11.2021 00:07
    +3
    хотілось щоб наші виграли али ми мало забиваєм то є раз а друге це рахонок який нас переслыдуэ 1-1 треба було вигравати у боснійців дома і нестроїти типер догадок за яких умов ми пройдем що буде те буде! В будьякому разі бажаю перемоги з різницею у 2 мячі
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    bertolini
    bertolini, 14.11.2021 00:05
    +3
    Не мінусуйте сильно, але буде Ф-Ф 0-2 ....Б-У 1-1
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    antt
    antt, 14.11.2021 00:09
    +2
    Перемагай з відривом в 2 м'ячі і надійся на французів. От наш девіз. Але фіни ж теж не збираються віддавати свої шанси. Вони просто можуть прагнути забити 1, а потім і 2 голи - і привести це до бажаної скоріше їм гольової нічиї. А французам нічого буде дотискати фінів і така нічия може їх також задовольнити негласно. Вони ж будуть знати про розклади для фінів?!
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    alvesh
    online
    alvesh, 14.11.2021 00:09
    +2
    umnuy2, 14.11.2021 00:07
    Франция не проиграет 100%
    Нужно просто выиграть у Боснии
    Читайте заметку внимательно. Можно выиграть и занять третье место при ничьей Финляндии
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    MasterSith_2013
    MasterSith_2013, 14.11.2021 00:08
    +2
    bertolini, 14.11.2021 00:05
    Не мінусуйте сильно, але буде Ф-Ф 0-2 ....Б-У 1-1
    що тут мінусувати якщо 1-1 це вже закономірний для нас результат. більше 1 забити довший час неможуть якось з казахами забили 2 і то одразу пропустили.
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    Lion
    Lion, 14.11.2021 00:07
    +2
    Расклад ля Украины обыгрывать Боснию!
    Других вариантов нету!
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    adidas777
    adidas777, 14.11.2021 00:17
    +1
    Самое интересное, что фины могут весь матч лететь с Францией в один мяч и держать нас до последней секунды в напряге. Даже при нашем минимальном выигрыше у Боснии.
    Не легка наша судьбинушка, украинского болельщика
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    Archie FireLion
    Archie FireLion, 14.11.2021 00:16
    +1
    kortizol, 14.11.2021 00:09
    вы хотя бы написали у кого раньше матч будет, у нас или у финнов с фрацузами, или у всех в одно время матчи заключительные?
    Все матчи 16 ноября в одно время 21.45
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    adidas777
    adidas777, 14.11.2021 00:12
    +1
    alvesh, 14.11.2021 00:09
    Читайте заметку внимательно. Можно выиграть и занять третье место при ничьей Финляндии
    Этот тип тупит сегодня уже пол дня. Я потерял надежду что либо ему обьяснить. Лучше забудьте
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    MasterSith_2013
    MasterSith_2013, 14.11.2021 00:12 (изменен)
    +1
    kortizol, 14.11.2021 00:09
    вы хотя бы написали у кого раньше матч будет, у нас или у финнов с фрацузами, или у всех в одно время матчи заключительные?
    це остані матчі тут по традиції усі збірні будуть грати в один і той же час 21.45
    Ссылка
    alvesh
    online
    alvesh, 14.11.2021 00:11
    +1
    kortizol, 14.11.2021 00:09
    вы хотя бы написали у кого раньше матч будет, у нас или у финнов с фрацузами, или у всех в одно время матчи заключительные?
    Конечно, все матчи в одно время
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 14.11.2021 00:14
    0
    umnuy2, 14.11.2021 00:07
    Франция не проиграет 100%
    Нужно просто выиграть у Боснии
    Беда с тобой полная...
    Пойди в школу что ли.
    Читать ,считать - пока это не твой конёк
    Ссылка
    kortizol
    online
    kortizol, 14.11.2021 00:09
    0
    вы хотя бы написали у кого раньше матч будет, у нас или у финнов с фрацузами, или у всех в одно время матчи заключительные?
    Ссылка
    kortizol
    online
    kortizol, 14.11.2021 00:09
    0
    лучше спокойные 0-1, чем панически боясь 1-1 финнов с францией сломя голове идти в атаку и напереться на контру. риск должен быть оправдан.
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 14.11.2021 00:07
    0
    Франция не проиграет 100%
    Нужно просто выиграть у Боснии
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 13.11.2021 23:58
    0
    Вангую Фин 1-1 Фр, Бос 1-2 Укр
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