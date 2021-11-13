Расклад для сборной Украины на последний тур отбора в группе D

После того, как Финляндия обыграла Боснию и Герцеговину, в последнем туре группового турнира не все будет зависеть от сборной Украины. Франция разгромила Казахстан и, набрав 15 очков, за тур до финиша гарантировала себе первое место и путевку в Катар. Босния и Герцеговина, имея в активе 7 очков, выше третьего места уже точно не поднимется.

Таким образом, второе место разыграют Финляндия и Украина (проиграв Боснии, мы можем финишировать и четвертыми). После семи матчей у Финляндии 11 очков и впереди домашний матч с немотивированной Францией, у Украины 9 очков и матч с Боснией, в котором нас устроит только победа.

Однако даже три очка в поединке с Боснией и Герцеговиной не гарантируют «сине-желтым» второе место в группе, которое даст возможность сыграть в матчах плей-офф. Итак, рассмотрим возможные варианты событий.

Важно! В турнирах ФИФА при равном количестве очков считаются такие дополнительные показатели: разница мячей, забитые мячи, личные встречи.

Вариант 1

Украина обыгрывает Боснию и Герцеговину, Финляндия проигрывает Франции. Украина – 12 очков и второе место, Финляндия – 11 очков.

Вариант 2

Украина обыгрывает Боснию и Герцеговину, Финляндия играет вничью с Францией, забив меньше, чем Украина в Зенице.

Например: Босния и Герцеговина – Украина – 0:1, Финляндия – Франция – 0:0

Разница забитых/пропущенных у Украины и Финляндии 10:8, но второе место по личным встречам (1:1 и 2:1) занимает Украина

Вариант 3

Украина минимально обыгрывает Боснию и Герцеговину, а Финляндия играет в результативную ничью с Францией.

Например: Босния и Герцеговина – Украина – 0:1, Финляндия – Франция – 1:1

Разница забитых/пропущенных у Украины 10:8, у Финляндии 11:9 и второе место за счет большего числа забитых голов занимают финны.

Таким образом, сборной Украины во вторник нужно обязательно обыгрывать Боснию и Герцеговину и надеяться на осечку Финляндии в домашнем поединке с Францией. Нашу сборную устроит и ничья финнов с французами, но только в том случае, если мы забьем Боснии больше мячей (и выиграем при этом), чем Финляндия Франции.

Победа над Боснией с разницей в два мяча гарантирует второе место Украине при любой ничьей в матче Финляндия - Франция.