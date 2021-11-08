Шевченко возглавил Дженоа, победы Ферстаппена и Канело, новый лидер в УПЛ

Главные новости за 7 октября на Sport.ua

  • 08.11.2021 01:50
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Шевченко возглавил Дженоа, победы Ферстаппена и Канело, новый лидер в УПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 7 ноября.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко – тренер Дженоа. Украинский тренер будет работать в Италии.

2. Дженоа: Славная история, последний клуб Каладзе, американские собственники. Что нужно знать о новом рабочем месте Андрея Шевченко.

3. Лидер УПЛ поменялся. Шахтер переиграл Колос в Ковалевке. Подопечные Роберто Де Дзерби сполна воспользовались осечкой «Динамо».

4. Еврокубковое послевкусие. Заря уверенно разобралась с Вересом. Луганский клуб разгромил «Верес» и вернул себе третью строчку в турнирной таблице.

5. Григорчук возвращается в УПЛ? Уже известно, какую команду возглавит тренер. 7 ноября подал в отставку прежний наставник «Колоса» Сергей Кузнецов.

6. Ферстаппен красиво выиграл гонку в Мексике, неудачный этап Мерседеса. На подиуме два пилота Ред Булла и Хэмилтон.

7. Опять Довбик со штрафного. Днепр-1 минимально победил Ингулец. Неудачи петровской команды продолжаются, а днепряне далее ведут борьбу за третье место.

8. Абсолютный чемпион. Канело нокаутировал Планта. Сауль продолжает уничтожать соперников.

9. Калинина стала победительницей 60-тысячника ITF во Франции. Ангелина выиграла самый крупный титул не на грунте.

10. Паолини в третий раз за два месяца обыграла Ястремскую. Даяна впервые взяла сет, но снова уступила итальянке.

Источник — Sport.ua

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