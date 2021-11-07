Дженоа: Славная история, последний клуб Каладзе, американские собственники

Шестого ноября главный тренер «Дженоа» Давиде Баллардини официально покинул свой пост. Тренера убрали за неудовлетворительные результаты. Казалось бы, какое нам дело до пертурбаций на тренерском мостике одного из аутсайдеров серии А? Оказывается, дело самое серьезное. Сегодня, седьмого ноября, главным тренеров генуэзцев стал Андрей Шевченко. О том, что ждет Андрея Николаевича на новом рабочем месте, поговорим чуть позже. Сейчас же давайте разберемся, что из себя представляет футбольный клуб «Дженоа».

История

Наверное, для многих будет неожиданностью, но «Дженоа» - самый старый футбольный клуб Италии. Он был основан далекой осенью 1893 года. Именно «Дженоа», а не «Сампдория» - еще одна команда из Генуи – является более любимой среди болельщиков этого красивого города на севере Италии.

В первые сезоны проведения итальянского футбольного чемпионата именно эта команда из Генуи являлась очевидным фаворитом первенства. «Красно-синие» выиграли три первых чемпионата Италии.

Однако это было очень давно – на стыке позапрошлого и прошлого веков. А всего в копилке «грифонов» - девять скудетто. Больше, чем, например, у «Ромы» и «Лацио».

Но последний чемпионский титул «Дженоа» добыла очень давно – в 1924 году. После Второй Мировой войны начался оглушительный закат некогда непобедимой команды. Кубок Италии 1937 года – последний громкий титул «Дженоа».

Далее команда долго прозябала в низших дивизионах, лишь временами возвращаясь в элиту. К примеру, в 1992 году «Дженоа» удалось пошуметь и на евроарене: команда пробилась в полуфинал Кубка УЕФА.

В середине «нулевых» генуэзцы снова вернулись в серию А. Грозой авторитетов они не стали, но закрепили за собой реноме крепкого середняка. Начало новой эры в клубе связывают с нынешний наставником «Аталанты» Гасперини, под руководством которого команды и вышла в серию А.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Нынешние реалии

Под руководством Баллардини, который трижды в своей карьере возглавлял «Дженоа», «грифоны» неудачно стартовали в нынешнем сезоне. После 12 туров в активе команды – всего одна победа и 16-е место в табели о рангах. Для сравнения: одна победа по состоянию на сейчас еще лишь у худшей команды лиги – «Кальяри».

Однако по забитым мячам генуэзцы если и не в лидерах серии А, то на хорошем счету. В активе команды – 17 забитых мячей. Больше, чем у «Ювентуса» и «Фиорентины», расположившимися в таблице выше.

Тем не менее, дни Баллардини во главе «грифонов» были сочтены. Отставки одному из самых «мигрирующих» итальянских тренеров миновать не удалось, о чем было сказано выше.

Однако не только турнирным провалом можно объяснить увольнение Баллардини. Многие связывают это событие с новыми владельцами «Дженоа». В конце сентября американская корпорация 777 Partners выкупила контрольный пакет акций клуба у Энрико Прециози, бывшего клубного босса «грифонов». Цена вопроса, по информации итальянских источников – порядка 150 миллионов евро. Однако синьор Энрико полностью от клубных дел не отошел: остался в совете директоров. Поговаривают, что именно новые инвесторы инициировали не только уход уже бывшего тренера команды, но и приход Андрея Шевченко.

Getty Images/Global Images Ukraine

Нынешний состав «Дженоа» сложно назвать звездным. Однако в команде есть несколько известных игроков. В частности, обязательно нужно упомянуть о голкипере Сиригу, защитнике Кришито, полузащитниках Бехрами, Стураро и Баделе, форвардах Кайседо, Пандеве и Дестро. Примечательно, что не только Горан Пандев, которому уже 37-м, а практически все исполнители из этого списка – вековые. Более того, по среднему возрасту (27,6 лет) «Дженоа» является одной из самых возрастных коллективов серии А. Поэтому в данном контексте команда явно нуждается в свежей крови.

Прочие интересности

Несмотря на отсутствие серьезных титулов в последнее время, да и серьезных амбиций, за «Дженоа» в свое время поиграли известные футболисты. В частности, там заканчивал карьеру Диего Милито – знаменитый форвард «Интера», выигрывавший с командой Лигу чемпионов и скудетто. Также за «грифонов» играл еще один звездный нападающий – Альберто Джилардино, чемпион мира-2006.

В этом клубе повесил бутсы на гвоздь экс-партнер Андрея Шевченко по «Динамо» и «Милану» Каладзе. Каха отыграл за «красно-синих» два сезона, и в 2012 году завязал с футболом.

Если проецировать связи «Дженоа» с украинским футболом и дальше, то именно из этой команды не так давно в «Динамо» перешел португальский полузащитник Велозу. По истечению контракта с киевским клубом Мигел вернулся в команду из Генуи.