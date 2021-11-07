Григорчук возвращается в УПЛ? Уже известно, какую команду возглавит тренер

Известный украинский тренер Роман Григорчук в ближайшее время может возглавить команду УПЛ «Колос» из Ковалевки, информирует «Динамо Киев Inside».

На финальную стадию вышли переговоры президента клуба Андрея Засухи с Романом Григорчуком, и в ближайшее время о его назначении может быть объявлено.

7 ноября подал в отставку прежний наставник команды Сергей Кузнецов, командой в последнем матче руководил тренер-ассистент Ярослав Вишняк.

Напомним, Григорчук проработал в Беларуси с «Шахтером» из Солигорска чуть больше 10 месяцев, сумев выиграть чемпионат и суперкубок этой страны. 56-летний наставник ушел из клуба в июле 2021 года.

До работы в Беларуси Григорчук тренировал команды Динамбург (Латвия), Вентспилс (Латвия), Металлург Запорожье, Черноморец Одесса, Габала (Азербайджан), Астана (Казахстан)