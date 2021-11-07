Паолини в третий раз за два месяца обыграла Ястремскую

Даяна впервые взяла сет, но снова уступила итальянке

  • 07.11.2021 22:24
  • 1295 просмотров
  • 16 комментариев
Паолини в третий раз за два месяца обыграла Ястремскую
© Courmayeur Ladies Open. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№100 WTA) проиграла стартовый матч на турнире WTA 250 в Линце.
     
Во встрече первого раунда украинка уступила итальянке Жасмин Паолини (№51 WTA).
 
Линц. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) – 4:6, 6:3, 2:6

В следующем раунде Паолини сразится против Чжэн Сайсай из  Китая (№87 WTA).
 
Отметим, что этой осенью Даяна уже трижды проиграла Жасмин. Первая встреча состоялась в сентябре на соревнованиях в Портороже, который Паолини потом выиграла. Вторая – совсем недавно в четвертьфинале турнира в Курмайёре. Там итальянка проиграла следующую встречу.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 07.11.2021 22:40
    +11
    Щось мені підказує, що скоро у нас в коментах з'явиться новий нік "Даяна, краще вже співай".
    Ссылка
    Alehandro
    online
    Alehandro, 07.11.2021 22:39
    +6
    Калинина по ITF-турнирам катается с соперниками разных стилей поддерживает себя в форме, самооценку и уверенность повышает титулами, а эта раз в месяц приезжает, чтоб в первом круге вылететь... ну, и 3-е поражение от Паолини говорит об аналитических способностях и умении делать выводы, а точнее, об их отсутствии...
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    Scofield Lincoln
    online
    Scofield Lincoln, 07.11.2021 22:36
    +5
    Карма за кубок кремля?
    Ссылка
    Neptun
    Neptun, 07.11.2021 22:24
    +5
    Смотреть матчи Свитолиной и болеть за неё тяжело, смотреть матчи Ястремской и болеть за неё - садо-мазо-хардкор.
    Ссылка
    Disiny7
    online
    Disiny7, 07.11.2021 22:32
    +3
    Ничего не меняется. Хотя нет - мама с папой рокировку затеяли. Понятно, что ума уже взять негде, но хотя бы 10% от осторожности Элины на решающих мячах
    Итальянка нулевая
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    Александр Науменко
    online
    Александр Науменко, 07.11.2021 22:26
    +3
    Висновок один - мозок відсутній як явище.
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    samird
    samird, 07.11.2021 22:26 (изменен)
    +2
    Ястремской надо взять паузу, вправить мозги (если это вообще возможно), взять нормального тренера, неукоснительно выполнять его установки, и много (ОЧЕНЬ много) тренироваться. Кто-то верит в то, что все эти условия выполнимы? Я - нет.
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    Spectra
    Spectra, 07.11.2021 22:26
    +2
    Молодец Даяна самая бездарная тенниситка из наших на данный момент! Повезло Паолини 3 раза на неё попасть, а так она полный 0 выигравает только за счёт ошибок соперников! В декабре будет 2 Челленджера во Франции, вот стоит Даяне туда поехать, может какие-то очки наберёт и то не факт!
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 07.11.2021 22:51 (изменен)
    +1
    И интересно, захочет ли Даяна играть на itf турнирах, а то гордая, любит себе, но ничего не показывает!
    Ссылка
    Даяна, виграй третій сет!!!!!
    online
    Даяна, виграй третій сет!!!!!, 07.11.2021 22:33
    +1
    Spectra, 07.11.2021 22:26
    Молодец Даяна самая бездарная тенниситка из наших на данный момент! Повезло Паолини 3 раза на неё попасть, а так она полный 0 выигравает только за счёт ошибок соперников! В декабре будет 2 Челленджера во Франции, вот стоит Даяне туда поехать, может какие-то очки наберёт и то не факт!
    Це гарна ідея. Все ж добре що вона хоча б декілька місяців пограла і 300 очок набрала. Тепер потрібно робити перезавантаження. Проте що з нею коїться в третіх сетах,це якась загадка.
    Ссылка
    Даяна, виграй третій сет!!!!!
    online
    Даяна, виграй третій сет!!!!!, 07.11.2021 22:29
    +1
    Важко буде Даяні. Прийдеться опускатися на саме дно (з початку сезону відпадуть очки за фінал Аделаїди) і потрібно буде від нього відштовхуватися. Буде грати квали і турніри ITF. Короче- пахати і пахати.
    Ссылка
    Даяна, виграй третій сет!!!!!
    online
    Даяна, виграй третій сет!!!!!, 07.11.2021 22:25
    +1
    Це якесь прокляття від Паоліні. Проте в цьому матчі був низький відсоток влучання першої подачі і погана реалізації брейків.
    Ссылка
    Даяна, виграй третій сет!!!!!
    online
    Даяна, виграй третій сет!!!!!, 07.11.2021 23:01
    0
    Spectra, 07.11.2021 22:51
    И интересно, захочет ли Даяна играть на itf турнирах, а то гордая, любит себе, но ничего не показывает!
    Прийдеться.
    Ссылка
    dudigo78
    online
    dudigo78, 07.11.2021 22:32
    0
    вона на АО попаде в основу, чи треба з кваліфкації стартувати?
    Ссылка
    Даяна, виграй третій сет!!!!!
    online
    Даяна, виграй третій сет!!!!!, 07.11.2021 23:01
    -2
    Stanislav Matusevych, 07.11.2021 22:40
    Щось мені підказує, що скоро у нас в коментах з'явиться новий нік "Даяна, краще вже співай".
    А вы батенька, шутник однако!
    Ссылка
    Santk86
    online
    Santk86, 07.11.2021 22:28
    -2
    Когда Даяна на турниры с папой ездит, то играет на порядок сильнее чем с мамой, наверное он для нее больший авторитет.
    Ссылка
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