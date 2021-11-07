Паолини в третий раз за два месяца обыграла Ястремскую

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№100 WTA) проиграла стартовый матч на турнире WTA 250 в Линце.



Во встрече первого раунда украинка уступила итальянке Жасмин Паолини (№51 WTA).



Линц. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) – 4:6, 6:3, 2:6

В следующем раунде Паолини сразится против Чжэн Сайсай из Китая (№87 WTA).



Отметим, что этой осенью Даяна уже трижды проиграла Жасмин. Первая встреча состоялась в сентябре на соревнованиях в Портороже, который Паолини потом выиграла. Вторая – совсем недавно в четвертьфинале турнира в Курмайёре. Там итальянка проиграла следующую встречу.