Паолини в третий раз за два месяца обыграла Ястремскую

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№100 WTA) проиграла стартовый матч на турнире WTA 250 в Линце.
Во встрече первого раунда украинка уступила итальянке Жасмин Паолини (№51 WTA).
Линц. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) – 4:6, 6:3, 2:6
В следующем раунде Паолини сразится против Чжэн Сайсай из Китая (№87 WTA).
Отметим, что этой осенью Даяна уже трижды проиграла Жасмин. Первая встреча состоялась в сентябре на соревнованиях в Портороже, который Паолини потом выиграла. Вторая – совсем недавно в четвертьфинале турнира в Курмайёре. Там итальянка проиграла следующую встречу.
Источник — Sport.ua
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Итальянка нулевая
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