Калинина стала победительницей 60-тысячника ITF во Франции

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№57 WTA) добыла победу на хардовом турнире ITF W60 во французском Нанте.
В матче за титул украинка, посеянная под первым номером, одолела третью сеяную Осеан Доден из Франции (№97 WTA). Отметим, что француженка не смогла доиграть матч.
Нант. Финал
Ангелина Калинина (Украина) – Осеан Доден (Франция) – 7:6(4), 1:0 (отказ)
С новой недели Ангелина установит лучшее достижение в мировом рейтинге, поднявшись на 52-ю позицию.
Отметим, что это самый крупный титул украинки, выигранный не на грунте.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.