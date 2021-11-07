Калинина стала победительницей 60-тысячника ITF во Франции

Ангелина выиграла самый крупный титул не на грунте

  • 07.11.2021 13:33
  • 3019 просмотров
  • 7 комментариев
Калинина стала победительницей 60-тысячника ITF во Франции
© Transylvania Open. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№57 WTA) добыла победу на хардовом турнире ITF W60 во французском Нанте.
 
В матче за титул украинка, посеянная под первым номером, одолела третью сеяную Осеан Доден из Франции (№97 WTA). Отметим, что француженка не смогла доиграть матч.
 
Нант. Финал
Ангелина Калинина (Украина) – Осеан Доден (Франция) – 7:6(4), 1:0 (отказ)
 
С новой недели Ангелина установит лучшее достижение в мировом рейтинге, поднявшись на 52-ю позицию.

Отметим, что это самый крупный титул украинки, выигранный не на грунте.


Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sashamar
    online
    Sashamar, 07.11.2021 13:46
    +11
    Найважливіше те, що вона обіграла двох суперниць, які порівняні з нею по силі.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 07.11.2021 14:02
    +10
    молодець,вдачі в Лінці!
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    Spectra
    Spectra, 07.11.2021 14:08
    +5
    Вот молодец, постепенно будет и на харде добывать результат, благодаря чему можно будет и в топ-30 зайти!
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 07.11.2021 14:12
    +3
    И времени на восстановление почти нет, завтра уже играть в Линце, еще соперника которую недавно выиграла, и Мартины сделает все возможно чтобы взять реванш!
    Ссылка
    suforza1921
    suforza1921, 07.11.2021 15:34
    +2
    Ще рік тому Калініна була на рівні з Завацькою, нижче Козлової і тим більше Ястремської. А зараз третя ракетка України і в спину дихає Марті. Прогрес очевидний. Якщо вдасться піднятися в тридцятку, це буде для Гелі мегакруто.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 07.11.2021 15:44
    +1
    Дивні справи кояться нині у тенісі. Хтось мегаперспективний стоїть на грані вильоту з сотні, а хтось, для кого сотня здавалася малоймовірною мрією, вже знаходиться на рубежі топ-50.
    Ссылка
    Senior
    online
    Senior, 07.11.2021 14:52
    -5
    Немає ніякої радості від перемоги росіянської приспішниці
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