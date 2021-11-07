Калинина стала победительницей 60-тысячника ITF во Франции

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№57 WTA) добыла победу на хардовом турнире ITF W60 во французском Нанте.



В матче за титул украинка, посеянная под первым номером, одолела третью сеяную Осеан Доден из Франции (№97 WTA). Отметим, что француженка не смогла доиграть матч.



Нант. Финал

Ангелина Калинина (Украина) – Осеан Доден (Франция) – 7:6(4), 1:0 (отказ)



С новой недели Ангелина установит лучшее достижение в мировом рейтинге, поднявшись на 52-ю позицию.

Отметим, что это самый крупный титул украинки, выигранный не на грунте.



