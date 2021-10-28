Победы Шахтера и Динамо в Кубке, Украина влипла в допинг-скандал

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 27 октября.

1. Победное преображение. Шахтер обыграл Черноморец и вышел в 1/4 финала Кубка. После неубедительного первого тайма «горняки» уверенно разобрались с одесситами.

2. Удачное начало защиты титула. Динамо выбило Мариуполь из Кубка Украины. Киевляне провели неуверенный второй тайм, но преимущество все равно удержали.

3. Трехочковые – грозное оружие. Киев-Баскет на выезде уступил Рилски. Аутсайдер одержал сегодня первую победу в группе благодаря невероятной точности.

4. WADA обвиняет антидопинговый центр Украины в манипуляции с допинг-пробами. Все очень серьезно.

5. Прометей одержал первую победу в Лиге чемпионов ФИБА. Украинская команда на выезде обыграла итальянский БК «Динамо» Сассари.

6. Ворскла обыграла Верес и вышла в четвертьфинал Кубка Украины. Команда Юрия Максимова забила три гола.

7. Ястремская в трех сетах одолела Козлову на турнире в Италии. Даяна одержала непростую победу над соотечественницей.

8. Ярмоленко прошел Зинченко. Вест Хэм выбил МанСити из Кубка лиги по пенальти. Андрей был заменен на 62-й минуте, а Александр отыграл весь матч.

9. Стало известно, сколько времени пропустит Педриньо из-за травмы. По словам Де Дзерби, бразильский хавбек «Шахтера» выбыл из игры на 3 недели.

10. Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира в Румынии, обыграв россиянку. Впервые за год Леся выиграла четыре матча подряд.