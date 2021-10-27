Черноморец
0 : 3
Шахтер Донецк
27.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Победное преображение. Шахтер обыграл Черноморец и вышел в 1/4 финала Кубка

После неубедительного первого тайма «горняки» уверенно разобрались с одесситами

  • 27.10.2021 21:22
  • 2779 просмотров
  • 17 комментариев
Победное преображение. Шахтер обыграл Черноморец и вышел в 1/4 финала Кубка
© ФК Шахтер Донецк

«Черноморец» и «Шахтер» уже встречались в текущем сезоне, и «горняки» одержали победу со счетом 3:0. В сегодняшней встрече тренерский штаб Роберто Де Дзерби ожидаемо дал отдохнуть ряду лидеров команды. Одесситы же выставили на игру практически оптимальный состав.

После стартового свистка игра начала проходить по прогнозируемому сценарию. «Горняки» взяли мяч под контроль, неспешно пытаясь найти свободные зоны в защитных построениях соперников, а одесситы сделали ставку на контратаки. Правда, обострить ситуацию у команд не получалось. Без скорости гости не могли вскрыть насыщенную оборону «Черноморца», в то время как «моряки» при нечастых контрвыпадах принимали поспешные решения. Наиболее опасные моменты в первом тайм гости создавали после ошибок «моряков», которые несколько раз обрезались возле своей штрафной.

У «Черноморца» активными действиями выделялся Цитаишвили. Гио оказался на ударной позиции уже на 1-й минуте, но в дальнейшем допускал слишком много брака. Из хорошей позиции бил Скорко, и соперника вовремя заблокировал Корниенко. Возле ворот хозяев поля запомнился прострел Судакова, который прервал Биловар, да навес Соломона, который не сумел замкнуть Фернандо. Как-то маловато удалось наскрести моментов за 45 минут игры, правда?


Фото - ФК Шахтер

Особых сомнений не вызывает, что в перерыве у футболистов «Шахтера» состоялся серьезный разговор с Роберто Де Дзерби. И результат такой беседы сразу сказался на интенсивности игры «горняков». Гости включили скорость, и оборона «Черноморца», не отличающаяся в текущем сезоне надежностью, начала давать сбои. Был близок к тому, чтобы открыть счет Соломон. Сначала израильтянин из левого угла штрафной не попал в дальнюю «девятку», а затем примерно из той же позиции пробил в голкипера.

Еще сложнее обороняться стало одесситам после выхода на поле Исмаили и Додо. Исма сразу отметился идеальной навесной передачей на Судакова, который из пределов вратарской не попал в ворота. Впрочем, нули на табло сохранялись недолго. Тете на правом полуфланге разобрался с оппонентом и прострелил на линию вратарской. Прострелил неточно, но мяч от Биловара отскочил к Фернандо, который пробил сильно и без особых шансов для голкипера.

После взятия ворот «горняки» заиграли раскрепощенно, а одесситы выглядели обреченными. Результативный удар Маркоса Антонио, который замкнул прострел Исмаили, практически снял вопрос о победителе противостояния. А украшением вечера стал эффектный гол Дентиньо, которыйв три касания вместил прием, обводку и результативный удар.


Фото - ФК Шахтер

«Шахтер» одержал уверенную победу и вышел в 1/4 финала Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/8 финала.

«Черноморец» – «Шахтер» – 0:3

Фернандо (64), М.Антонио (72), Дентиньо (81)

Смирный (15), Цитаишвили (65), Михайленко (92) – Конопля (37)

«Черноморец»: Варакута, Дубко, Биловар, Кузык, Скорко, Вачиберадзе (Кравченко, 85), Тлумак, Брагару (Долгов, 79), Смирный (Михайленко, 67), Цитаишвили (Авагимян, 67), Ванат (Бугай, 79).

«Шахтер»: Пятов, Конопля (Додо, 59), Кривцов, Витао, Корниенко (Исмаили, 59), М.Антонио, Бондаренко, Тете (Марлос, 78), Судаков, Соломон (Мудрик, 69), Фернандо (Дентиньо, 69)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион «Черноморец» (Одесса)

ЧЕРНОМОРЕЦ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Дентиньо (Шахтер Донецк).
73' ГОЛ ! Мяч забил Маркос Антонио (Шахтер Донецк).
65' ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).

Александр Снитко, Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    ~@~
    online
    ~@~, 27.10.2021 21:35
    +5
    Час разогревались. Потом выдали шедевр а-ля Гармаш с днепрянами. И два настоящих.
    Особенно третий. Мудрик становится мудрей и пасы уже достойны Марлоса. А Дентиньо то капец! Грудь-нога-грудь-нога-гол. И главное, какой ногой обыграл, той же и забил.
    Пятов опять на НОЛЬ. Для статистики.)
    Ссылка
    MaKs
    MaKs, 27.10.2021 21:53 (изменен)
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Burevestnik, 27.10.2021 21:44
    сборники ШД (украинцы и израильтянин) позволили третьесортным бразильцам забить голы.
    Дубль Марика ,,позволил третьесортному украинцу и словенцу с дынамо забить голы сегодня
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 27.10.2021 22:43
    0
    Burevestnik, 27.10.2021 21:44
    сборники ШД (украинцы и израильтянин) позволили третьесортным бразильцам забить голы.
    минусуют кротики после червячков и дурманящих корешков.
    а что-то возразить слабо...
    Ссылка
    alex13
    alex13, 27.10.2021 22:37
    0
    igogo, 27.10.2021 22:19
    Ось дивiться.
    Динамо выбило Мариуполь, а Шахтёр всего лишь обыграл Черноморец. Получается, что Мариуполь это огого! а Черноморец так себе.
    Получается, что так!
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 27.10.2021 21:28
    0
    New Zealander, 27.10.2021 21:24
    Красавцы. Дубль Шахтёра опять подтвердил что он не хуже основы. Очень хорошо что имеем такую сильную лавку запасных. Это очень важно для будущего Шахтёра.
    Ссылка
    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 27.10.2021 21:58
    -1
    Фанька, я не Вадо. Я Володимир.
    Категорично проти, коли футбольний клуб саботує інтереси української армії. Наприклад, не платячи податки і військовий збір в повному обсязі. Ще й при цьому влаштовуючи дешевий маскарад з гаслами та футболочками, щоб відмазатися від ганьби та прикрити ухилення від сплати податків.
    Якщо забув, то ось читай:
    https://sport.ua/news/387911
    Ссылка
    MaKs
    MaKs, 27.10.2021 21:51 (изменен)
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    С победой Шахтер Донецк,было немножко сложновато с ротацией в 10 человек ну всеровно загнали фармище разпятилетнего Дынамо в будку
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 27.10.2021 21:38
    -1
    Злий Глобинець, 27.10.2021 21:36
    Шо, диряві, сказать нічого, тільки смайлики на ум приходять?
    Ну хоч пару фраз накалякайте на виправдання свого фармища.
    ВаДо, почему ты на 8 й год войны , поддерживаешь саботаж украинской армии при этом называя себя патриотом ?
    Ну и сразу пока ВаДо
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 27.10.2021 21:37
    -1
    Злий Глобинець, 27.10.2021 21:36
    Шо, диряві, сказать нічого, тільки смайлики на ум приходять?
    Ну хоч пару фраз накалякайте на виправдання свого фармища.
    Когда тебя вадо забанят уже чтобы ты опять в Румынию к цыганям укатил?
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 27.10.2021 21:28
    -1
    New Zealander, 27.10.2021 21:24
    Красавцы. Дубль Шахтёра опять подтвердил что он не хуже основы. Очень хорошо что имеем такую сильную лавку запасных. Это очень важно для будущего Шахтёра.
    Ссылка
    igogo
    igogo, 27.10.2021 22:19
    -2
    Ось дивiться.
    Динамо выбило Мариуполь, а Шахтёр всего лишь обыграл Черноморец. Получается, что Мариуполь это огого! а Черноморец так себе.
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 27.10.2021 22:16
    -2
    Злий Глобинець, 27.10.2021 21:27
    СЛАВЬСЯ, РОДНОЙ ШАХТЕР!!!
    С победой!
    Чего ты тут распеваешь сепарскую песню
    расийскага ублюдка серова, который является врагом Украины
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 27.10.2021 21:44
    -3
    Злий Глобинець, 27.10.2021 21:36
    Шо, диряві, сказать нічого, тільки смайлики на ум приходять?
    Ну хоч пару фраз накалякайте на виправдання свого фармища.
    сборники ШД (украинцы и израильтянин) позволили третьесортным бразильцам забить голы.
    Ссылка
    polesse2000
    online
    polesse2000, 27.10.2021 21:52
    -4
    New Zealander, 27.10.2021 21:24
    Красавцы. Дубль Шахтёра опять подтвердил что он не хуже основы. Очень хорошо что имеем такую сильную лавку запасных. Это очень важно для будущего Шахтёра. ----------------------
    Везите этот дубль в Мадрид раз такие сильные и посмотрим очередное ХХХ
    Ссылка
    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 27.10.2021 21:27
    -4
    СЛАВЬСЯ, РОДНОЙ ШАХТЕР!!!
    С победой!
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 27.10.2021 21:24
    -7
    Красавцы. Дубль Шахтёра опять подтвердил что он не хуже основы. Очень хорошо что имеем такую сильную лавку запасных. Это очень важно для будущего Шахтёра.
    Ссылка
    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 27.10.2021 21:36 (изменен)
    -9
    Funny_____Cat, 27.10.2021 21:28
    Шо, диряві, сказать нічого, тільки смайлики на ум приходять?
    Ну хоч пару фраз накалякайте на виправдання свого фармища.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности