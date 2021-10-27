Победное преображение. Шахтер обыграл Черноморец и вышел в 1/4 финала Кубка

«Черноморец» и «Шахтер» уже встречались в текущем сезоне, и «горняки» одержали победу со счетом 3:0. В сегодняшней встрече тренерский штаб Роберто Де Дзерби ожидаемо дал отдохнуть ряду лидеров команды. Одесситы же выставили на игру практически оптимальный состав.
После стартового свистка игра начала проходить по прогнозируемому сценарию. «Горняки» взяли мяч под контроль, неспешно пытаясь найти свободные зоны в защитных построениях соперников, а одесситы сделали ставку на контратаки. Правда, обострить ситуацию у команд не получалось. Без скорости гости не могли вскрыть насыщенную оборону «Черноморца», в то время как «моряки» при нечастых контрвыпадах принимали поспешные решения. Наиболее опасные моменты в первом тайм гости создавали после ошибок «моряков», которые несколько раз обрезались возле своей штрафной.
У «Черноморца» активными действиями выделялся Цитаишвили. Гио оказался на ударной позиции уже на 1-й минуте, но в дальнейшем допускал слишком много брака. Из хорошей позиции бил Скорко, и соперника вовремя заблокировал Корниенко. Возле ворот хозяев поля запомнился прострел Судакова, который прервал Биловар, да навес Соломона, который не сумел замкнуть Фернандо. Как-то маловато удалось наскрести моментов за 45 минут игры, правда?
Фото - ФК Шахтер
Особых сомнений не вызывает, что в перерыве у футболистов «Шахтера» состоялся серьезный разговор с Роберто Де Дзерби. И результат такой беседы сразу сказался на интенсивности игры «горняков». Гости включили скорость, и оборона «Черноморца», не отличающаяся в текущем сезоне надежностью, начала давать сбои. Был близок к тому, чтобы открыть счет Соломон. Сначала израильтянин из левого угла штрафной не попал в дальнюю «девятку», а затем примерно из той же позиции пробил в голкипера.
Еще сложнее обороняться стало одесситам после выхода на поле Исмаили и Додо. Исма сразу отметился идеальной навесной передачей на Судакова, который из пределов вратарской не попал в ворота. Впрочем, нули на табло сохранялись недолго. Тете на правом полуфланге разобрался с оппонентом и прострелил на линию вратарской. Прострелил неточно, но мяч от Биловара отскочил к Фернандо, который пробил сильно и без особых шансов для голкипера.
После взятия ворот «горняки» заиграли раскрепощенно, а одесситы выглядели обреченными. Результативный удар Маркоса Антонио, который замкнул прострел Исмаили, практически снял вопрос о победителе противостояния. А украшением вечера стал эффектный гол Дентиньо, которыйв три касания вместил прием, обводку и результативный удар.
Фото - ФК Шахтер
«Шахтер» одержал уверенную победу и вышел в 1/4 финала Кубка Украины.
Кубок Украины. 1/8 финала.
«Черноморец» – «Шахтер» – 0:3
Фернандо (64), М.Антонио (72), Дентиньо (81)
Смирный (15), Цитаишвили (65), Михайленко (92) – Конопля (37)
«Черноморец»: Варакута, Дубко, Биловар, Кузык, Скорко, Вачиберадзе (Кравченко, 85), Тлумак, Брагару (Долгов, 79), Смирный (Михайленко, 67), Цитаишвили (Авагимян, 67), Ванат (Бугай, 79).
«Шахтер»: Пятов, Конопля (Додо, 59), Кривцов, Витао, Корниенко (Исмаили, 59), М.Антонио, Бондаренко, Тете (Марлос, 78), Судаков, Соломон (Мудрик, 69), Фернандо (Дентиньо, 69)
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Стадион «Черноморец» (Одесса)
ЧЕРНОМОРЕЦ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Дентиньо (Шахтер Донецк).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркос Антонио (Шахтер Донецк).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).
Александр Снитко, Sport.ua
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Особенно третий. Мудрик становится мудрей и пасы уже достойны Марлоса. А Дентиньо то капец! Грудь-нога-грудь-нога-гол. И главное, какой ногой обыграл, той же и забил.
Пятов опять на НОЛЬ. Для статистики.)
а что-то возразить слабо...
Динамо выбило Мариуполь, а Шахтёр всего лишь обыграл Черноморец. Получается, что Мариуполь это огого! а Черноморец так себе.
Категорично проти, коли футбольний клуб саботує інтереси української армії. Наприклад, не платячи податки і військовий збір в повному обсязі. Ще й при цьому влаштовуючи дешевий маскарад з гаслами та футболочками, щоб відмазатися від ганьби та прикрити ухилення від сплати податків.
Якщо забув, то ось читай:
https://sport.ua/news/387911
Ну хоч пару фраз накалякайте на виправдання свого фармища.
Ну и сразу пока ВаДо
Ну хоч пару фраз накалякайте на виправдання свого фармища.
Динамо выбило Мариуполь, а Шахтёр всего лишь обыграл Черноморец. Получается, что Мариуполь это огого! а Черноморец так себе.
С победой!
расийскага ублюдка серова, который является врагом Украины
Ну хоч пару фраз накалякайте на виправдання свого фармища.
Красавцы. Дубль Шахтёра опять подтвердил что он не хуже основы. Очень хорошо что имеем такую сильную лавку запасных. Это очень важно для будущего Шахтёра. ----------------------
Везите этот дубль в Мадрид раз такие сильные и посмотрим очередное ХХХ
С победой!
Ну хоч пару фраз накалякайте на виправдання свого фармища.
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