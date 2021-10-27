Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я — тренер. Я решаю, кто лучше подходит для матча»

Пресс-конференция главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби после победы над «Черноморцем» в 1/8 финала Кубка Украины (3:0).

– Сикан неплохо выступил в матче с «Ворсклой», но сегодня вы решили дать шанс Дентиньо, у которого зимой заканчивается контракт. Он вышел и забил. Можно ли считать, что вы рассчитываете на него и клуб предложит ему новый контракт?

– Я работаю тренером и решаю, кто лучше подходит для матча, чтобы мы победили. На мой взгляд, сегодня заслужил играть Дентиньо, поэтому он и сыграл. Столько, сколько он будет тренироваться в «Шахтере», я буду рассчитывать на него, как и на других футболистов.