Черноморец
0 : 3
Шахтер Донецк
27.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я — тренер. Я решаю, кто лучше подходит для матча»

Пресс-конференция наставника «Шахтера» после победы над «Черноморцем» в Кубке Украины (3:0)

  • 27.10.2021 22:56
  • 1477 просмотров
  • 3 комментария
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я — тренер. Я решаю, кто лучше подходит для матча»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Пресс-конференция главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби после победы над «Черноморцем» в 1/8 финала Кубка Украины (3:0).

– Сикан неплохо выступил в матче с «Ворсклой», но сегодня вы решили дать шанс Дентиньо, у которого зимой заканчивается контракт. Он вышел и забил. Можно ли считать, что вы рассчитываете на него и клуб предложит ему новый контракт?
– Я работаю тренером и решаю, кто лучше подходит для матча, чтобы мы победили. На мой взгляд, сегодня заслужил играть Дентиньо, поэтому он и сыграл. Столько, сколько он будет тренироваться в «Шахтере», я буду рассчитывать на него, как и на других футболистов.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(18 голосов)

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Комментарии
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 27.10.2021 23:27
    +1
    Шо то подсказывает не надолго, если глядеть в разрезе результатов, хотя с др стороны от бразильской защиты многого хотеть тож вряд ли можно
    Ссылка
    Милчел Авек
    Милчел Авек, 27.10.2021 23:49
    0
    Это как Ахметова спросили бы:
    У Де Дзерби через пару месяцев заканчивается контракт. А он вывел команду на матч. Можно ли считать, что вы рассчитываете на него и клуб предложит ему новый контракт?
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    Alexandr Rozovyk
    Alexandr Rozovyk, 27.10.2021 23:01
    0
    Мания величия?
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