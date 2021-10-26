В среду, 27-го октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и начнется в 19:30.

Соперники уже встречались в текущем сезоне, и тогда «горняки» одержали победу со счетом 3:0. В Украинской Премьер-лиге команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. «Шахтер» ведет преследование «Динамо», которое обосновалось на первой позиции, а одесситы разместились на предпоследнем месте. В минувший уик-энд команда Роберто Де Дзерби в Полтаве обыграла «Ворсклу» со счетом 2:0. «Моряки» на своем поле встречались со «Львовом» и сыграли вничью – 1:1. «Шахтер» только с 1/8 финала начинает борьбу за национальный Кубок, а «Черноморец» на предыдущей стадии обыграл «Прикарпатье» со счетом 4:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Шахтер».