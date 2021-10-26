Черноморец
0 : 0
Шахтер Донецк
27.10.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Черноморец – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Кубка Украины

  • 26.10.2021 20:42
  • 267 просмотров
  • 0 комментариев
Черноморец – Шахтер. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

В среду, 27-го октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и начнется в 19:30.

Соперники уже встречались в текущем сезоне, и тогда «горняки» одержали победу со счетом 3:0. В Украинской Премьер-лиге команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. «Шахтер» ведет преследование «Динамо», которое обосновалось на первой позиции, а одесситы разместились на предпоследнем месте. В минувший уик-энд команда Роберто Де Дзерби в Полтаве обыграла «Ворсклу» со счетом 2:0. «Моряки» на своем поле встречались со «Львовом» и сыграли вничью – 1:1. «Шахтер» только с 1/8 финала начинает борьбу за национальный Кубок, а «Черноморец» на предыдущей стадии обыграл «Прикарпатье» со счетом 4:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Шахтер».

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности