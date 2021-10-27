27 октября в 19:30 проходит матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором играют «Черноморец» и «Шахтер».
Матч транслируется в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Черноморец – Шахтер – 0:3. Разгром в Одессе. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Фернандо, 65 мин.
ГОЛ! 0:2. Маркос Антонио, 72 мин.
ГОЛ! 0:3. Дентиньо, 81 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Дентиньо (Шахтер Донецк).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркос Антонио (Шахтер Донецк).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).
Источник — Sport.ua
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