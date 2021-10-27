Черноморец
0 : 3
Шахтер Донецк
27.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Черноморец – Шахтер – 0:3. Разгром в Одессе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины

  • 27.10.2021 21:55
  • 3121 просмотр
  • 1 комментарий
Черноморец – Шахтер – 0:3. Разгром в Одессе. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

27 октября в 19:30 проходит матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором играют «Черноморец» и «Шахтер».

Матч транслируется в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Черноморец – Шахтер – 0:3. Разгром в Одессе. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Фернандо, 65 мин.

ГОЛ! 0:2. Маркос Антонио, 72 мин.

ГОЛ! 0:3. Дентиньо, 81 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Дентиньо (Шахтер Донецк).
73' ГОЛ ! Мяч забил Маркос Антонио (Шахтер Донецк).
65' ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).

Источник — Sport.ua

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