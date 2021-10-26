Черноморец
0 : 0
Шахтер Донецк
27.10.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Черноморец – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Готов ли Де Дзерби идти за еще одним трофеем?

  • 26.10.2021 20:06
  • 181 просмотр
  • 0 комментариев
Черноморец – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
© ФК Шахтер Донецк

В среду, 27 октября, в Одессе на стадионе «Черноморец» состоится матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором сыграют местный «Черноморец» и донецкий «Шахтер». Стартовый свисток рефери прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Черноморец


Возвращение «моряков» в «элитный» дивизион украинского футбола, которое произошло в этом сезоне, было достаточно важным событием для города-миллионника, который не был долгое время до этого не был представлен в наивысшем дивизионе. Однако, завоевывал путевку в УПЛ состав из одних футболистов «Черноморца», а вот непосредственно к выступлениям приступили уже совершенно иные. Фактически на ровном месте из-за этого возник конфликт между активной частью болельщиков и руководством, тренерским штабом, а также игроками, от которого выступления команды уж точно не улучшились.

С горем пополам, но Юрий Мороз продолжает вести к новым успехам юное поколение воспитанников академии киевского «Динамо», которые играют наряду с представителями бывшего костяка «Черноморца». Сказать, что одесситы удивляют в своем прогрессе, не представляется возможным, так как «моряки» все еще не смогли покинуть подвал турнирной таблицы, хотя и стараются играть в «моложавый» атакующий футбол, который мог бы привлечь публику на трибуны даже при таких результатах, если бы не обстоятельства. «Черноморец» не побеждал ровно с тех пор, как прошел «Прикарпатье» месяц назад на предыдущем этапе Кубка (4:1), но уже в скором времени одесситы должны будут пройти через достаточно серьезное испытание.

Шахтер


Знает ли Роберто Де Дзерби о выдающейся «кубковой» истории его текущего клуба? В этом есть достаточно поводов, чтобы усомниться. Однако, с чем точно спорить никто не станет, так это с тем, что амбициозный итальянский наставник предельно голоден к завоеванию трофеев в своей непродолжительной тренерской карьере. К чему это может привести, узнало в недавнем прошлом на себе киевское «Динамо», совершившее неудачную попытку защитить от посягательств непримиримого оппонента Суперкубок Украины (0:3). «Шахтер» уже в ближайшее время вступит в борьбу за еще один трофей, а о том, что руководство команды ставит перед игроками и тренерским штабом задачу завоевать и Кубок Украины, лишний раз упоминать не стоит.

Тем более, что есть все основания полагать, что Роберто Де Дзерби предстоит по итогам осенней еврокубковой кампании как-то перекрывать потенциальную неудачу, где команда, мягко говоря, совершенно себя не проявляет. «Шахтеру» предстоит уже в ближайшее время пройти через максимально насыщенный отрезок сезона, по завершению которого можно будет давать первые обоснованные оценки работе нового тренерского штаба. Кроме того, у команды явно есть проблемы с психологией победителя, и кроме как в матчах на вылет попросту не видно возможности вернуть ей уверенность в собственных силах.

История встреч


Футбольные пути «Черноморца» и «Шахтера» ранее пересекались 125 раз в рамках различных национальных состязаний. Наблюдается явный перевес дончан в плане добытых результатов – 68 побед против 25 ничьих и 32 поражений. Последний раз соперники играли в официальном матче этим летом – игра завершилась победой «Шахтера» со счетом 3:0. За «горняков» отличались Георгий Судаков, Алан Патрик и Манор Соломон.

Фемида


Поединок было доверено провести львовскому рефери Александру Шандору из культовой для нашего футбола судейской династии, на счету которого уже было пять матчей УПЛ в текущем сезоне. Всего в своей карьере он уже провел 12 матчей УПЛ.

Ориентировочные составы


«Черноморец»: Кучерук – Вантух, Биловар, Дубко, Путря – Михайленко – Авагимян, Вачиберадзе, Смирный, Цитаишвили— Исаенко.

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Витао, Бондарь, Конопля – Бондаренко, Маркос Антонио – Мудрик, Судаков, Тете – Сикан.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что дончане должны выходить в следующий раунд, однако соперники все равно создадут им проблемы. Нашей ставкой будет позиция – «Черноморец» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.33 по линии Parimatch.

27 октября, среда

«Черноморец» – «Шахтер»
Одесса. «Черноморец». 19:30
Прямая ТВ-трансляция – телеканал Футбол 2 и видеосервис Oll.tv
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
ЧЕРНОМОРЕЦ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 1:3
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности