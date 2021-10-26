В среду, 27 октября, в Одессе на стадионе «Черноморец» состоится матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором сыграют местный «Черноморец» и донецкий «Шахтер». Стартовый свисток рефери прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Черноморец



Возвращение «моряков» в «элитный» дивизион украинского футбола, которое произошло в этом сезоне, было достаточно важным событием для города-миллионника, который не был долгое время до этого не был представлен в наивысшем дивизионе. Однако, завоевывал путевку в УПЛ состав из одних футболистов «Черноморца», а вот непосредственно к выступлениям приступили уже совершенно иные. Фактически на ровном месте из-за этого возник конфликт между активной частью болельщиков и руководством, тренерским штабом, а также игроками, от которого выступления команды уж точно не улучшились.

С горем пополам, но Юрий Мороз продолжает вести к новым успехам юное поколение воспитанников академии киевского «Динамо», которые играют наряду с представителями бывшего костяка «Черноморца». Сказать, что одесситы удивляют в своем прогрессе, не представляется возможным, так как «моряки» все еще не смогли покинуть подвал турнирной таблицы, хотя и стараются играть в «моложавый» атакующий футбол, который мог бы привлечь публику на трибуны даже при таких результатах, если бы не обстоятельства. «Черноморец» не побеждал ровно с тех пор, как прошел «Прикарпатье» месяц назад на предыдущем этапе Кубка (4:1), но уже в скором времени одесситы должны будут пройти через достаточно серьезное испытание.

Шахтер



Знает ли Роберто Де Дзерби о выдающейся «кубковой» истории его текущего клуба? В этом есть достаточно поводов, чтобы усомниться. Однако, с чем точно спорить никто не станет, так это с тем, что амбициозный итальянский наставник предельно голоден к завоеванию трофеев в своей непродолжительной тренерской карьере. К чему это может привести, узнало в недавнем прошлом на себе киевское «Динамо», совершившее неудачную попытку защитить от посягательств непримиримого оппонента Суперкубок Украины (0:3). «Шахтер» уже в ближайшее время вступит в борьбу за еще один трофей, а о том, что руководство команды ставит перед игроками и тренерским штабом задачу завоевать и Кубок Украины, лишний раз упоминать не стоит.

Тем более, что есть все основания полагать, что Роберто Де Дзерби предстоит по итогам осенней еврокубковой кампании как-то перекрывать потенциальную неудачу, где команда, мягко говоря, совершенно себя не проявляет. «Шахтеру» предстоит уже в ближайшее время пройти через максимально насыщенный отрезок сезона, по завершению которого можно будет давать первые обоснованные оценки работе нового тренерского штаба. Кроме того, у команды явно есть проблемы с психологией победителя, и кроме как в матчах на вылет попросту не видно возможности вернуть ей уверенность в собственных силах.

История встреч



Футбольные пути «Черноморца» и «Шахтера» ранее пересекались 125 раз в рамках различных национальных состязаний. Наблюдается явный перевес дончан в плане добытых результатов – 68 побед против 25 ничьих и 32 поражений. Последний раз соперники играли в официальном матче этим летом – игра завершилась победой «Шахтера» со счетом 3:0. За «горняков» отличались Георгий Судаков, Алан Патрик и Манор Соломон.

Фемида



Поединок было доверено провести львовскому рефери Александру Шандору из культовой для нашего футбола судейской династии, на счету которого уже было пять матчей УПЛ в текущем сезоне. Всего в своей карьере он уже провел 12 матчей УПЛ.

Ориентировочные составы



«Черноморец»: Кучерук – Вантух, Биловар, Дубко, Путря – Михайленко – Авагимян, Вачиберадзе, Смирный, Цитаишвили— Исаенко.

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Витао, Бондарь, Конопля – Бондаренко, Маркос Антонио – Мудрик, Судаков, Тете – Сикан.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что дончане должны выходить в следующий раунд, однако соперники все равно создадут им проблемы. Нашей ставкой будет позиция – «Черноморец» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.33 по линии Parimatch.

27 октября, среда